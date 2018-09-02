Emre Yeksan’ın ikinci uzun metrajı Yuva filminin dünya prömiyeri dün akşam 75. Venedik Film Festivali Biennale College Cinema kapsamında yapıldı. Gösterime yönetmen Emre Yeksan, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, oyuncular Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel ve film ekibinden Jakub Giza, Selda Taşkın, Mustafa Avcı, Ergin Şanal ile VR projesi Selyatağı fiminin yönetmeni Deniz Tortum ve yapımcılarından Fırat Sezgin katıldı.

Sala Giardino’da gerçekleşen gösterim öncesi film ekibinin katılımıyla gerçekleşen kırmızı halı seremonisinin ardından yönetmen Yeksan ve yapımcı Aslanoğlu salonda seyircileri selamladılar. Başta Biennale College Cinema olmak üzere filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden ekip filmi salonda festival seyircileriyle birlikte izledi. Film çıkışında salondaki seyircilerin YUVA’ya ilgisi yoğundu.

Emre Yeksan’ın yazıp yönettiği Yuva’nın dünyasından ilhamla tasarlanan Deniz Tortum’un yazıp yönettiği Selyatağı VR filmi ise Venice Virtual Reality / Biennale College bölümünde gösterilecek. istos film ve Institute of Time işbirliğinde yapılan Selyatağı VR filmi, Venice VR bölümünde yer alan Türkiye’den ilk film.