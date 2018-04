Geçen yıl Amazon’un Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) romanlarının TV haklarını Warner Bros. ve Tolkien Vakfı’ndan 250 milyon dolara satın alması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sonra da söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Dizinin bütçesinin bir milyar doları bulabileceği söylenmişti, ki oyuncuları, yönetmenleri, yapımcıları, efektleri ve diğer pek çok masrafı dahil edersek dizinin bütçesinin bir milyara ulaşması şaşırtmayacaktır. THR bugünkü haberinde bütçenin bir milyara ulaşmakla kalmayıp bu meblağı aşabileceğini yazmış. Dizinin masrafları bir milyara ulaşırsa Yüzüklerin Efendisi çekilmiş en pahalı dizi olacak.

Gelelim diğer habere. Dizinin beş sezon sürebileceği belirtilmiş. Haberlerde bu beş sezona uzatma/spinoff dizilerin sezonlarının da dahil olabileceği belirtilmiş. Yani ilk Yüzüklerin Efendisi dizisinden sonra uzatma diziler de çekilebilir, ki Amazon bu denli para harcayacağı bir materyali hemen çektirip bitirmeyecektir tabii ki. Öte yandan ilk dizinin çekimlerine iki yıl içinde başlamak zorunda. Galiba başlamazsa haklar WB’ye dönecek. Genelde eserlerin hakları sonsuza dek satılmıyor, belli bir süre içerisinde o eser uyarlanamazsa haklar sahibine dönüyor.

Haberlerdeki diğer mühim ayrıntıysa WB’nin şu an Amazon’un filmlerdeki “materyalleri” kullanmak isteyip istemeyeceği üzerine düşünüyor olması. Materyalden neyin kastedildiği ise belirtilmemiş. Belki filmler de dizi evrenine dahil edilir. Ve gelelim Peter Jackson‘a. Jackson’ın avukatı, yönetmenle Amazon arasındaki diyalogları başlatmış. Belki Jackson yürütücü yapımcı olarak diziye dahil olur. Şimdilik Jackson’ın diziye dahil olup olmayacağı, dizinin masrafları, filmlerin dizi evreninde kullanılıp kullanılmayacakları vs kesinleşmedi. Henüz dizinin kaleme alınmadığını da, ekibin açıklanmadığını da belirtelim. Ama Amazon için her gün önemli durumda. Çekimlere iki yıl içinde başlamak zorunda olduğu için çok geçmeden diziden yeni haberler gelecektir.