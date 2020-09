Netflix, Zack Snyder’ın Army of the Dead planlarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dawn of the Dead’in sonrasını anlatan filmin ardından anime dizisi için de çalışmalar başladı. Filmin bir de öncesini anlatan bir spin off’u daha olması bekleniyor.

Film, zombilerin bastığı Las Vegas’ta soygun girişiminde bulunan bir çetenin öyküsünü anlatacak. Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighofer, Raul Castillo ve Nora Arnezeder filmin başrollerinde yer alacak.

Anime dizisi ise Bautista’nın oynadığı karakterle ilgili bir spin-off olacak. Jay Oliva’nın yürütücü yapımcı olduğu çizgi dizi Army of the Dead: Lost Vegas ismini taşıyacak.