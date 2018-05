Yıllardır sadece DC filmleri çeken, arka arkaya çektiği Man of Steel, Batman v Superman ve Justice League‘le hep olumsuz eleştiriler alan Zack Snyder yola DC’siz devam edecek. Aslında Justice League batmasa ve yönetmen, Warner Bros.’la fikir ayrılığına düşmese iki film daha çekmeyi planlıyordu Snyder. Fakat JL‘nin batışı yönetmenin planlarını sonlandırdı. DC’den uzaklaşan Snyder, Ayn Rand‘in ünlü romanı The Fountainhead‘i (Hayatın Kaynağı) sinemaya uyarlayacak. Rand’in bir mimarın hayatını, modernistliğini, çektiği sıkıntıları anlatan bu romanı 1949 yılında usta yönetmen King Vidor tarafından Gregory Peck ve Patricia Neal‘in başrollerinde sinemaya uyarlanmıştı. Snyder’ın filmi romanın ikinci uyarlaması olacak.

Aslında Snyder bu filmden evvel savaş filmi The Last Photograph‘ı çekmeyi planlıyordu. Ama planını değiştirmiş gibi görünüyor. Yönetmen, The Fountainhead‘in çekim zamanını açıklamadı.