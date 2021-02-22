Son olarak Netflix’te Malcolm & Marie ile karşımıza çıkan Zendaya, sinemadaki hedeflerinden birinin kamera arkasında yer almak olduğunu açıkladı. New York Times’a konuşan 24 yaşındaki oyuncu kendisine yönetmenlik ile ilgili sorulan sorulara büyük bir heves duyduğunu söyleyerek yanıt verdi:

“Çok istiyorum. Bir yönetmen olmak hedeflerim arasında… Ne zaman olacağını bilmiyorum. Sam Levinson film boyunca “Bir yıl içinde senden bir film bekliyorum” dedi. Ben de “Bir yıl boyunca beni eğitirsen olur” diye yanıt verdim. Yönetmenlik konusunda henüz yetersiz olduğumu kabul ediyorum ama yapımcılığı sevdim. Ve bir gün kendi izlemek istediğim filmleri hayata geçirme fikrini seviyorum. Örneğin siyah kadınlar için yeni roller yaratmak. Bu beni çok heyecanlandıran bir hedef.”

“Pandemi günleri başladığında birşeyler yaratmak için neredeyse kaşınıyordum. Sam’e birlikte birşeyler çeksek ne olur diye sordum. Bu dünyada gurur duyduğunuz, doğru platformlara satabildiğiniz, aldığınız parayla bütün ekibin parasını ödeyebildiğiniz yapımlara imza atmak, hepimizin amacı”