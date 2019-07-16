“Evi asla terk etme”… Lynch kardeşler tarafından çekilen yeni kısa film Zero, distopik bir gelecekte, dışarıdaki tehlikelerden dolayı evden çıkamayan bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Başrolde Game of Thrones’ta Lyanna Mormont’u canlandırırken oyunculuğuna hayran olduğumuz Bella Ramsey var. Yardımcı oyuncu olarak kısa bir süre Nigel O’Neill’ı izliyoruz.

Adam Etherington sinematografi, Carly Paradis’in de müziği üstlendiği film geçtiğimiz yıl Tribeca’da ilk gösterimini yapmıştı. İngiliz kardeş yönetmenler David T. Lynch ve Keith Lynch şu sıralarda bu kısa filmle aynı evrende geçen bir uzun metraj üzerinde çalışıyorlar.