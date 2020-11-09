Abel Ferrara, yeni filmini Zeros And Ones olarak belirledi. Ve başrolü önerdiği Ethan Hawke’tan olumlu yanıt aldı. Ferrara, kendi yazdığı senaryoda Ethan Hawke’ı saldırı altındaki Roma’yı koruyan bir amerikan askeri olarak konumlamış. Filmde bilinmeyen bir düşman tarafından Vatikan’ın yokedilmesi ve yine aynı düşmanın dünyanın geri kalanını tehdit etmesi anlatılacak.

Hawke’a Cristina Chiriac, Phil Neilson eşlik edecek. Sinematografiden Sean Price Williams sorumlu olacak.

Film hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi veren Ferrara şunları söyledi:

“Film hem karantinanın, hem de savaşın bir araya geldiği, amerikan askerlerinin, çinli ajanların, ortadoğulu din adamlarının, provokatörlerin, diplomatların ve CIA ile KGB’nin bir araya geldiği bir yapım olacak.