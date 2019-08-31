Netflix’in en sevilen dizilerinden Narcos‘a rakip geliyor. Amazon/Sky/Canal+, Venedik Film Festivali’nde ilk iki bölümü gösterilecek kartel gerilimi ZeroZeroZero‘nun ilk fragmanını yayınladı. Gomorra: La Serie dizisiyle dikkatleri çektikten sonra kartellere odaklanan Sicario: Day of the Soldado‘yu çeken Stefano Sollima, ZeroZeroZero‘nun yaratıcıları arasında yer alıp ilk iki bölümün yönetmenliğini de üstlendi. Dizinin sonraki bölümlerini Janus Metz ve Pablo Trapero yönetti. Roberto Saviano‘nun kitabından uyarlanan dizi, Meksika’da geçip uyuşturucu karteli bir aileye ve tabii ki bu ailenin rakipleriyle mücadelelerine odaklanıyor. Dizinin başrollerini Andrea Riseborough, Dane DeHaan ve Gabriel Byrne üstlendiler. Yayınlanan ilk fragman, Sicario‘nun tonunda bir yapımın bizleri beklediğini gösteriyor. Ne yazık ki Amazon, Sky ve Canal+ kanalları diziyi 2020’den önce yayınlamayacak.

Sollima demişken… Şu sıralar Michael B. Jordan‘lı Without Remorse adlı aksiyon filmini hazırlayan yönetmen, Sergio Leone‘nin hayata geçiremediği, onun westernlerinin izinden gidecek Colt adlı bir film hazırladığını da açıkladı. Leone’nin çocuklarının yapımcılığını üstlenecekleri filmin senaryosunu kaleme alması için Shutter Island, Mystic River, Live by Night gibi çok sevilen romanların yazarı Dennis Lehane‘yle anlaşmaya varıldı. Film, Vahşi Batı’da geçip merkeze üç ergen erkeği koyacak, bu ergenlerin masum çocuklardan suçlulara dönüşmelerini ve hayatta kalma çabalarını işleyecek.