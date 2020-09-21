İsveçli efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in futbol hayatının ilk dönemi bir filme konu oluyor. Bugünlerde İtalya Serie A takımlarından AC Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic’in çocukluk dönemi ve futbolculuk kariyerine nasıl başladığı konu edilecek.

İsveç’in son yıllarda yetiştirdiği en büyük futbolculardan biri olarak gösterilen Zlatan Ibrahimovic’in, 11-13 yaşları arasında futbola başlama dönemi ve 17-23 yaşlarında dünya sahnesine nasıl çıktığı bir filme konu edilecek. I Am Zlatan ismindeki filmin Zlatan Ibrahimovic’in hayatını anlatan, aynı isimli biyografi kitabından esinlenilerek senaryolaştırıldığı ve yıldız futbolcunun doğduğu şehir olan Malmö’de çekimlerine başlandığı belirtildi.

Ibrahimovic’in futbola başladığı Malmö kulübündeki 11-13 yaşlarıyla başlayacak olan film, daha sonra ise Hollanda’nın Ajax takımına transfer olduğu 17-23 yaşlarına odaklanacak. Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli, profesyonel olmayan oyuncuların Ibrahimovic’i canlandıracağı belirtilirken, filmin yönetmenliğini ise Jens Sjögren üstlenecek.

Filmin senaristliğini üstlenen ve aynı zamanda I Am Zlatan isimli kitabın da yazarı olan David Lagercrantz filmle ilgili yaptığı açıklamada: “Zlatan’ın Rosengard’da doğup büyüyerek dünya sahnesine çıkmasının çok ilginç bir hikayesi var. Biz de senaryomuzda o hikayenin zorluklarını ve Zlatan Ibrahimovic’in bu zorluklara göğüs gerdiğini mümkün olduğunca anlatmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Çekimlerine İsveç’in Malmö şehrinde başlanan ve daha sonra Hollanda’nın Amsterdam şehrinde devam edecek olan biyografik filmin, 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor.