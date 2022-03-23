41. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısında Programını Açıkladı

41. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 8–19 NİSAN’DA

SİNEMASEVERLERLE BULUŞUYOR

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük

uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle

buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı

örneklerinden yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle söyleşilere, yeniden sinemalara

dönen 41. İstanbul Film Festivali, bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

41. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son

filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan

zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43

ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen

ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer

alacak.

41. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı

41. İstanbul Film Festivali’nin programı 22 Mart Salı sabahı İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru

The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Konuşmasında festivalin kurucularından Onat Kutlar’ı anan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner,

“Onat Kutlar’ın festivalin 10. yılında yazdığı bir yazıyı sık sık hatırlarız. ‘On yıldır her erken baharla

birlikte adeta bir kış uykusundan uyanıyor bu kent. Canlanıyor, güzelleşiyor, gülümsüyor. Kent

kıpırdıyor.’ Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu

şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek filmler, atölyeler,

söyleşilerle bu yıl da Nisan’da sinemanın İstanbul’da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum…

Festival desteklediği yerli yapımlar, dünya festivalleriyle kurduğu kalıcı ilişkiler ve gençlere sağladığı

teşvikle hem izleyiciler hem de sinemacıların yetişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Festivalimiz hem en iyi, en ilgi çekici filmlerin, yaratıcı temalar altında sergilendiği bir şenlik hem de

Köprüde Buluşmalar kapsamındaki çalışmaları ve ödülleriyle üretime de anlamlı bir katkıda bulunan bir

etkinlik olabildiği için mutluluk duyuyoruz” dedi. Taner, basın toplantısına ev sahipliği yapan İKSV

Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotels’in yanı sıra başta T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığı olmak üzere festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara

teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem

Ayan Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışmalarında ve bu

yıl ilk kez yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar’da yer alan ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için

yarışacak filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 17. kez Türkiye’den ve

komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya

getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

Festival Kampanyası

41. Film Festivali kampanyası Monroe tarafından hazırlandı. Her filmin farklı bir gerçeklik ve ihtimal

temsili olduğu içgörüsünden yola çıkan iletişim kampanyası, rüya metaforu üzerinden bilinçaltı,

gerçeklik ve gerçeklik-üstü temalarını işliyor. Kampanyanın tüm kreatif çıktıları ise; festivalin 41 yılı

boyunca ağırladığı ikonik sahnelerin izlerini taşıyan bir sinema perdesinin, tüm şehri gezmesine tanık

oluyor.

Festivalin açılış filmi Andreas Dresen imzalı Rabiye Kurnaz George W. Bush’a

Karşı

Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde yapan ve En İyi Başrol

Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz

George W. Bush’a Karşı yapacak. Köln’de yaşayan komedyen, yazar, sunucu ve oyuncu Meltem

Kaptan’ın güçlü Rabiye performansı kendisine Berlin Film Festivalinde En İyi Performans Ödülünü

getirdi. Tiyatro, opera ve film yönetmeni Andreas Dresen’in Geceyi Bekleyenler, Yolun Yarısında ve

Yarı Yolda adlı filmleri, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Film Festivali programında yer almıştı.

Festival Filmleri 7 Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera

Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ Citys (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de

Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak.

Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur

Ödülleri bu yıl iki değerli oyuncuya, Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Sanatçıların

ödülleri 7 Nisan gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sunulacak.

17. Köprüde Buluşmalar

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema

profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu ve Anadolu Efes’in ana

destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl 17. si gerçekleştirilecek, Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini

taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde

Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-

prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak

yaratırken, atölyesiyle artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.

OGM Pictures’ın sponsorluğuyla Köprüde Buluşma: Diziler atölyesi ile geliştirme aşamasındaki dizi

projelerinin sektör profesyonellerine sunumlarını yapmalarını sağlıyor. Ayrıca OGM Pictures Köprüde

Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 16 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak.

Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde seçilen bir proje 30.000 TL değerinde OGM Pictures Özel

Ödülü’nü almaya da hak kazanacak.

İlk ve ikinci kısa filmini yapacak genç sinemacılara yönelik olarak 2017’de düzenlenmeye başlayan, bu

yıl da Kasım’da gerçekleşmesi planlanan ve Nespresso’nun sponsorluğunda gerçekleşen Kısa Film

Atölyesi, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede

yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Atölye seçkisinde yer alan proje ekipleri projelerini

geliştirmek üzere senaryo, yapım, görüntü yönetimi, cast gibi konularda eğitim alıyorlar. Atölyeler

sonunda seçilecek projeye 10.000 TL değerinde Nespresso Özel Ödülü verilecek.

Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörlerdeki

yeniliklerin ve film yapımına dair konuların gündeme taşındığı Sinema Konuşmaları ise bu yıl da

herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Ayrıntılı program

için: https://film.iksv.org/tr/koprude-bulusmalar

Festival Yarışmaları

41. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Ulusal

Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışmalarının kazananları ile FIPRESCI, Seyfi

Teoman İlk Film Ödülü ve Genç Usta Ödülünü kazanan filmler 19 Nisan Salı akşamı yapılacak

41. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

● ULUSLARARASI YARIŞMA

Dünya sinemasına yeni bir bakış getiren 10 film bu yıl festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor.

Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü, İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali

kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor. Şakir Eczacıbaşı Altın Lale Ödülü’nü kazanan filmin

yönetmenine 10.000 Avro değerinde, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmene 5.000 Avro değerinde

para ödülü veriliyor.

41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı

Bent Hamer üstleniyor. Bent Hamer başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinin diğer üyeleri

yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri

sanat direktörü Gaia Furrer.

Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

● Dağların Denizcisi / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz / Brezilya, Fransa, Almanya,

Cezayir

● Coma / Bertrand Bonello / Fransa

● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye,

Almanya

● Rüyalar Diyarı / Land of Dreams / Shirin Neshat, Shoja Azari / ABD

● Vortex / Gaspar Noé / Fransa, Belçika, Monako

● Leonor Asla Ölmeyecek / Leonor will Never Die / Martika Ramirez Escobar / Filipinler

● Hayat Üzerine Bir Film / Feature Film About Life / Dovile Sarutyte / Litvanya, ABD

● Gergedan / Rhino / Oleh Sentsov / Ukrayna, Almanya, Polonya

● Flux Gourmet / Peter Strickland / İngiltere, ABD, Macaristan

● Masumlar / The Innocents / Eskil Vogt / Norveç, İsveç, Danimarka, İngiltere, Fransa,

Finlandiya

ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Yarışma’da Altın Lale için, yapımı 2021-2022 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En

İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve

En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

Ulusal Yarışma’da En İyi Film’e verilen Altın Lale ödülünü kazanana İKSV tarafından 200.000 TL

verilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne lâyık görülen isme 50.000 TL verecek.

Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi

Erkek Oyuncu 10.000'ar TL ile ödüllendirilecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alametholistic

tarafından 10.000TL, jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU

Records tarafından 5.000 TL verilecek. 50. yaşını kutlayacak Milliyet Sanat Dergisi de bu yıl ilk kez

verilen En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü kazanacak kişiye 10.000 TL ödül takdim edecek.

41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü

üstleniyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış

Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.

Ulusal Yarışma’da yer alan filmler:

● Mukavemet / The Resistance / Soner Caner / Türkiye

● Geceden Önce / Before the Night / Ali Kemal Çınar / Türkiye, İtalya

● Klondike / Maryna Er Gorbach / Türkiye, Ukrayna

● Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz / Türkiye

● Yaban / Tareq Daoud / Türkiye, Fransa

● Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel / Türkiye

● Zuhal / Nazlı Elif Durlu / Türkiye

● Dört Duvar / The Four Walls / Bahman Ghobadi / Türkiye, İngiltere

● Çilingir Sofrası / A Night in Four Parts / Ali Kemal Güven / Türkiye

● Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl / Türkiye

● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye,

Almanya

● Kerr / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Yunanistan, Fransa

● ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Ulusal Belgesel Yarışmasında bu yıl 8 film ve yarışma dışı 1 film yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nin

belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda

en iyi filme Discovery+ tarafından 20.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek.

Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis

Behlil ve yönetmen Yusuf Emre Yalçın.

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

● Koudelka Aynı Nehirden Geçmek / Koudelka Crossing the Same River / Coşkun Aşar / Türkiye

● Crossroads / Mahmut Fazıl Coşkun / Türkiye

● Bu Ben Değilim / This is Not Me / Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak / Türkiye

● Dermansız / Incurable / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye

● Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand / ABD, Türkiye, İspanya

● Cadı Üçlemesi 15+ / Witch Trilogy 15+ / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye

● Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce / Belçika, Fransa, Hollanda

● Yeni Bir Dünya Doğuyor / A New Earth is Rising / Serhat Yüksekbağ / Türkiye

Yarışma dışı

● Acı ve Tatlı / Bitter Sweet / Didem Şahin / Türkiye

● ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda

gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu

Efes tarafından 10.000 TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan

Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.

Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler:

● Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca / Türkiye, İran

● Plastik Rüya / Plastic Dream / Merve Bozcu / Türkiye

● Steve&Steve / Merve Çaydere / ABD

● Gece Kuşağı / The Night Generation / Yasemin Demirci / Türkiye

● Stiletto / Stiletto: "A Pink Family Tragedy" / Can Merdan Doğan / Türkiye, Almanya

● Larva / Volkan Güney Eker / Türkiye

● Mahzendeki Köpekler / Your Wild Dogs Want Freedom / Ece Era / Türkiye, Belçika

● Belki Bir Gün Gideriz / Maybe We Will Go Someday / İnan Erbil / Türkiye

● Lekesiz / Spotless / Ali Ercivan / Türkiye

● Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton / Hollanda, ABD, Türkiye

● Fotoğraf Altı / Image Caption / Aylin Kızıl / Türkiye

● Babamın Öldüğü Gün / The Day My Father Died / Emre Sefer / Türkiye

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi

İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30.000 TL

ödül veriliyor. Seyfi Teoman İlk Film Ödülü iki yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV’nin Lale Kart

Üyelik Programı tarafından veriliyor.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 5 ilk film bu

ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı,

yapımcı Çağıl Bocut ve sinema yazarı film programcısı Cédric Succivalli yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler:

● Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz

● Yaban / Tareq Daoud

● Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel

● Zuhal / Nazlı Elif Durlu

● Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl

FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve

Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.

Zurich Sigorta Desteği ile Dünden Bugüne Türk Klasikleri’nde Beklenen Şarkı

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek

gün ışığına çıkarıyor. Sinemaseverler bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun

yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile

Zeki Müren’in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı’yı beyazperdede izleme imkânı

yakalayacak.



Beklenen Şarkı’nın Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası, 10 Nisan Pazar günü

saat 19.00’da Atlas 1948 Sineması’ndaki gala gösteriminde seyirciyle buluşacak.

Genç Ustalar, Nespresso’nun katkılarıyla yarışmalı bölüme dönüşüyor

İstanbul Film Festivali’nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci

filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümü, bu yıl uzun yıllardır sanatı ve sinema yeteneklerini

destekleyen Nespresso’nun katkılarıyla yarışmalı bir bölüme dönüşüyor.

Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl ilk kez festivalin İstanbul’da ikâmet eden 18-25 yaş arası

sinema öğrencilerinden oluşturduğu altı kişilik Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirilecek.

Seçilen filmin yönetmenine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek. Nespresso'nun

3.000 avro parasal ödülle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 19 Nisan akşamı yapılacak

kapanış ve ödül töreninde verilecek.

Festivalin ilk Nespresso Genç Jürisi üyeleri Melisa Aközdoğan, Eren Yiğit Ekici, Emir Mecikoğlu,

Alper Tunga Yazgan Mercan, Büşra Gül Ovalı, Öykü Vidinli.

Genç Ustalar’da yarışacak filmler:

● Atlantis / Atlantide / Yuri Ancarani / İtalya, Fransa, ABD, Katar, Rusya, Meksika

● Kırılgan / Fragile / Emma Benestan / Fransa

● Kuluçka / Hatching / Hanna Bergholm / Finlandiya

● Tüyler / Feathers / Omar El Zohairy / Fransa, Mısır, Hollanda, Yunanistan

● Olga / Elie Grappe / İsviçre, Fransa, Ukrayna

● Motor Sesi / The Noise of Engines / Philippe Grégoire / Kanada

● Ovadaki Yangın / Fire on the Plain / Zhang Ji / Çin

● Vaatler / Promises / Thomas Kruithof / Fransa

● Cennet Gibi / As in Heaven / Tea Lindeburg / Danimarka

● Utama / Alejandro Loayza Grisi / Bolivya, Uruguay, Fransa

● Değerli Taşlar / Robe of Gems / Natalia López / Meksika, Arjantin

● Amparo / Simón Mesa Soto / Kolombiya, İsveç, Katar, Almanya

● Yola Devam / Hit the Road / Panah Panahi / İran

● Oyun Alanı / Playground / Laura Wandel / Belçika

● Sessiz Diyar / Silent Land / Agnieszka Woszczynska / Polonya, Çek Cumhuriyeti, İtalya



Spagetti Western ustası: Sergio Leone

İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri

olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği

yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından gösterilecek.

Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin

çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.

● Rodos Heykeli / The Colossus of Rhodes

● Bir Avuç Dolar / A Fistful of Dollars

● Birkaç Dolar İçin / For a Few Dollars More

● İyi, Kötü ve Çirkin / The Good, the Bad and the Ugly

● Bir Zamanlar Batıda / Once Upon a Time in the West

● Yabandan Gelen Adam / A Fistful of Dynamite

● Bir Zamanlar Amerika / Once Upon a Time in America

Tatlı, Olgun Meyvelerle Kaplı Ulu Bir Ağaç Olmak Yerine: 17. İstanbul Bienali

İstanbul Film Festivali, 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Koç Holding sponsorluğunda yapılacak 17.

İstanbul Bienali’nin film programının ilk ayağına da ev sahipliği yapıyor. Bienal küratörleri Ute Meta

Bauer, Amar Kanwar ve David Teh tarafından bir araya getirilen ve sonbaharda bienal süresince devam edecek film programından bir ön seçki Pera Müzesi’nde gösterilecek. Adını bienalin küratöryel

yaklaşımından alan bölümde 2 uzun 3 kısa metrajlı film gösterilecek.

● Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece / A Night of Knowing Nothing / Payal Kapadia / Fransa,

Hindistan

● Vampir – Cuadecuc / Pere Portabella / İspanya

● Temel Frekanslar:

– Dünyalı Dramı / Tellurian Drama / Riar Rizaldi / Endonezya

– Dünyayı İyileştirme Yolları / How to Improve the World? / Nguyên Trinh Thi / Vietnam

– Çamur Adam / Mud Man / Chikako Yamashiro / Japonya

İKSV Alt Kat ve İstanbul Film Festivali’nden Stop Motion Animasyon Atölyesi

İKSV Alt Kat, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen Gelecek Gençlerin

Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında, İstanbul Film Festivali’nin işbirliğiyle, 16-19 yaş

grubuna özel bir çevrimiçi atölye programı sunuyor.

Katılımcılar, ilk dört atölyede belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu’nun yürütücülüğünde,

animasyon film yapım sürecini deneyimleyerek stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretecek; kalan iki

atölyede ise Beats by Girlz Türkiye Direktörü Beril Sarıaltun ile birlikte filmleri için ses ve müzik

tasarımı yapabilecekler.

Atölye, Nisan ve Mayıs aylarında haftalık düzende 3 dönem halinde sürdürülecek ve her dönemde 15

katılımcı olmak üzere 16-19 yaş grubundan toplam 45 katılımcı davet edilecek. Ücretsiz olarak

gerçekleştirilecek atölyeye başvurmak için 24 Mart Perşembe 23.59’a kadar aşağıdaki bağlantıda yer

alan formun doldurulması ve atölyeyle bağlantılı iki soruya yanıt verilmesi gerekiyor. Katılımcılar ve

atölye tarihleri 28 Mart haftası açıklanacak.

Haziran ayında atölyeler tamamlandıktan sonra hazırlanan kısa filmlerin ilk gösteriminin yapılacağı

çevrimiçi galada, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sinema sektöründen sürpriz

konuklar genç katılımcılarla buluşacak ve filmleri değerlendirecek.



Festival Biletleri

Festival biletleri 1 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr’de satışa çıkıyor.

Bilet fiyatları

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) yalnızca 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile

öğrencilere yalnızca 10 TL

Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 45 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile

öğrencilere 10 TL

Tüm 21.30 seansları 45 TL

Pera Müzesi’nde gösterimlerin bilet fiyatları 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL

Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) seanslarında 65 yaş ve üzeri

sanatseverlerin %25 indirim hakkı bulunuyor.

İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen Lale Kart üyeleri için bilet satış bilgileri

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek kişiselleştirilmiş bağlantı

üzerinden talep edebilecekleri indirim kodlarıyla %25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranında

indirimle satın alabilecek.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 28 Mart Pazartesi 10.30 (Siyah Lale üyeleri), 29 Mart Salı

10.30 (Beyaz Lale üyeleri), 30 Mart Çarşamba 10.30 (Kırmızı Lale üyeleri)

İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen İKSV Lale Kart Üyelik Programı, altı farklı

kategoride bir araya getirdiği kültür sanat dostlarına, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve

öncelik sağlıyor. Ön satış dönemini kaçırmamak, öncelik ve indirimlerden faydalanmak için:

lalekart.iksv.org