41. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısında Programını Açıkladı

41. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 8–19 NİSAN’DA
SİNEMASEVERLERLE BULUŞUYOR
#41yıllıkbirrüya
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük
uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle
buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı
örneklerinden yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle söyleşilere, yeniden sinemalara
dönen 41. İstanbul Film Festivali, bu yıl 8-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
41. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son
filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan
zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43
ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen
ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer
alacak.
41. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı
41. İstanbul Film Festivali’nin programı 22 Mart Salı sabahı İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru
The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.
Konuşmasında festivalin kurucularından Onat Kutlar’ı anan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner,
“Onat Kutlar’ın festivalin 10. yılında yazdığı bir yazıyı sık sık hatırlarız. ‘On yıldır her erken baharla
birlikte adeta bir kış uykusundan uyanıyor bu kent. Canlanıyor, güzelleşiyor, gülümsüyor. Kent
kıpırdıyor.’ Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu
şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek filmler, atölyeler,
söyleşilerle bu yıl da Nisan’da sinemanın İstanbul’da bir şenlik olarak yaşanacağını umuyorum…
Festival desteklediği yerli yapımlar, dünya festivalleriyle kurduğu kalıcı ilişkiler ve gençlere sağladığı
teşvikle hem izleyiciler hem de sinemacıların yetişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.
Festivalimiz hem en iyi, en ilgi çekici filmlerin, yaratıcı temalar altında sergilendiği bir şenlik hem de
Köprüde Buluşmalar kapsamındaki çalışmaları ve ödülleriyle üretime de anlamlı bir katkıda bulunan bir
etkinlik olabildiği için mutluluk duyuyoruz” dedi. Taner, basın toplantısına ev sahipliği yapan İKSV
Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotels’in yanı sıra başta T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı olmak üzere festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara
teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem
Ayan Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışmalarında ve bu
yıl ilk kez yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar’da yer alan ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için
yarışacak filmleri açıkladı.
Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 17. kez Türkiye’den ve
komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya
getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.
Festival Kampanyası
41. Film Festivali kampanyası Monroe tarafından hazırlandı. Her filmin farklı bir gerçeklik ve ihtimal
temsili olduğu içgörüsünden yola çıkan iletişim kampanyası, rüya metaforu üzerinden bilinçaltı,
gerçeklik ve gerçeklik-üstü temalarını işliyor. Kampanyanın tüm kreatif çıktıları ise; festivalin 41 yılı
boyunca ağırladığı ikonik sahnelerin izlerini taşıyan bir sinema perdesinin, tüm şehri gezmesine tanık
oluyor.
Festivalin açılış filmi Andreas Dresen imzalı Rabiye Kurnaz George W. Bush’a
Karşı
Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde yapan ve En İyi Başrol
Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz
George W. Bush’a Karşı yapacak. Köln’de yaşayan komedyen, yazar, sunucu ve oyuncu Meltem
Kaptan’ın güçlü Rabiye performansı kendisine Berlin Film Festivalinde En İyi Performans Ödülünü
getirdi. Tiyatro, opera ve film yönetmeni Andreas Dresen’in Geceyi Bekleyenler, Yolun Yarısında ve
Yarı Yolda adlı filmleri, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Film Festivali programında yer almıştı.
Festival Filmleri 7 Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak
İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera
Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ Citys (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de
Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak.
Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.
İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri
İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur
Ödülleri bu yıl iki değerli oyuncuya, Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Sanatçıların
ödülleri 7 Nisan gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sunulacak.
17. Köprüde Buluşmalar
Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema
profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu ve Anadolu Efes’in ana
destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
Bu yıl 17. si gerçekleştirilecek, Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini
taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde
Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-
prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak
yaratırken, atölyesiyle artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.
OGM Pictures’ın sponsorluğuyla Köprüde Buluşma: Diziler atölyesi ile geliştirme aşamasındaki dizi
projelerinin sektör profesyonellerine sunumlarını yapmalarını sağlıyor. Ayrıca OGM Pictures Köprüde
Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 16 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak.
Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde seçilen bir proje 30.000 TL değerinde OGM Pictures Özel
Ödülü’nü almaya da hak kazanacak.
İlk ve ikinci kısa filmini yapacak genç sinemacılara yönelik olarak 2017’de düzenlenmeye başlayan, bu
yıl da Kasım’da gerçekleşmesi planlanan ve Nespresso’nun sponsorluğunda gerçekleşen Kısa Film
Atölyesi, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede
yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Atölye seçkisinde yer alan proje ekipleri projelerini
geliştirmek üzere senaryo, yapım, görüntü yönetimi, cast gibi konularda eğitim alıyorlar. Atölyeler
sonunda seçilecek projeye 10.000 TL değerinde Nespresso Özel Ödülü verilecek.
Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörlerdeki
yeniliklerin ve film yapımına dair konuların gündeme taşındığı Sinema Konuşmaları ise bu yıl da
herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Ayrıntılı program
için: https://film.iksv.org/tr/koprude-bulusmalar
Festival Yarışmaları
41. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 8 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Ulusal
Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışmalarının kazananları ile FIPRESCI, Seyfi
Teoman İlk Film Ödülü ve Genç Usta Ödülünü kazanan filmler 19 Nisan Salı akşamı yapılacak
41. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.
● ULUSLARARASI YARIŞMA
Dünya sinemasına yeni bir bakış getiren 10 film bu yıl festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor.
Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü, İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali
kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor. Şakir Eczacıbaşı Altın Lale Ödülü’nü kazanan filmin
yönetmenine 10.000 Avro değerinde, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmene 5.000 Avro değerinde
para ödülü veriliyor.
41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı
Bent Hamer üstleniyor. Bent Hamer başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinin diğer üyeleri
yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri
sanat direktörü Gaia Furrer.
Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:
● Dağların Denizcisi / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz / Brezilya, Fransa, Almanya,
Cezayir
● Coma / Bertrand Bonello / Fransa
● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye,
Almanya
● Rüyalar Diyarı / Land of Dreams / Shirin Neshat, Shoja Azari / ABD
● Vortex / Gaspar Noé / Fransa, Belçika, Monako
● Leonor Asla Ölmeyecek / Leonor will Never Die / Martika Ramirez Escobar / Filipinler
● Hayat Üzerine Bir Film / Feature Film About Life / Dovile Sarutyte / Litvanya, ABD
● Gergedan / Rhino / Oleh Sentsov / Ukrayna, Almanya, Polonya
● Flux Gourmet / Peter Strickland / İngiltere, ABD, Macaristan
● Masumlar / The Innocents / Eskil Vogt / Norveç, İsveç, Danimarka, İngiltere, Fransa,
Finlandiya
ULUSAL YARIŞMA
Ulusal Yarışma’da Altın Lale için, yapımı 2021-2022 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak.
Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En
İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve
En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.
Ulusal Yarışma’da En İyi Film’e verilen Altın Lale ödülünü kazanana İKSV tarafından 200.000 TL
verilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne lâyık görülen isme 50.000 TL verecek.
Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi
Erkek Oyuncu 10.000'ar TL ile ödüllendirilecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alametholistic
tarafından 10.000TL, jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU
Records tarafından 5.000 TL verilecek. 50. yaşını kutlayacak Milliyet Sanat Dergisi de bu yıl ilk kez
verilen En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü kazanacak kişiye 10.000 TL ödül takdim edecek.
41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü
üstleniyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış
Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.
Ulusal Yarışma’da yer alan filmler:
● Mukavemet / The Resistance / Soner Caner / Türkiye
● Geceden Önce / Before the Night / Ali Kemal Çınar / Türkiye, İtalya
● Klondike / Maryna Er Gorbach / Türkiye, Ukrayna
● Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz / Türkiye
● Yaban / Tareq Daoud / Türkiye, Fransa
● Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel / Türkiye
● Zuhal / Nazlı Elif Durlu / Türkiye
● Dört Duvar / The Four Walls / Bahman Ghobadi / Türkiye, İngiltere
● Çilingir Sofrası / A Night in Four Parts / Ali Kemal Güven / Türkiye
● Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl / Türkiye
● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye,
Almanya
● Kerr / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Yunanistan, Fransa
● ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
Ulusal Belgesel Yarışmasında bu yıl 8 film ve yarışma dışı 1 film yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nin
belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda
en iyi filme Discovery+ tarafından 20.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek.
Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis
Behlil ve yönetmen Yusuf Emre Yalçın.
Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:
● Koudelka Aynı Nehirden Geçmek / Koudelka Crossing the Same River / Coşkun Aşar / Türkiye
● Crossroads / Mahmut Fazıl Coşkun / Türkiye
● Bu Ben Değilim / This is Not Me / Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak / Türkiye
● Dermansız / Incurable / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye
● Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand / ABD, Türkiye, İspanya
● Cadı Üçlemesi 15+ / Witch Trilogy 15+ / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye
● Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce / Belçika, Fransa, Hollanda
● Yeni Bir Dünya Doğuyor / A New Earth is Rising / Serhat Yüksekbağ / Türkiye
Yarışma dışı
● Acı ve Tatlı / Bitter Sweet / Didem Şahin / Türkiye
● ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
Ulusal Kısa Film Yarışması İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda
gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenleniyor.
Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu
Efes tarafından 10.000 TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan
Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.
Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler:
● Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca / Türkiye, İran
● Plastik Rüya / Plastic Dream / Merve Bozcu / Türkiye
● Steve&Steve / Merve Çaydere / ABD
● Gece Kuşağı / The Night Generation / Yasemin Demirci / Türkiye
● Stiletto / Stiletto: "A Pink Family Tragedy" / Can Merdan Doğan / Türkiye, Almanya
● Larva / Volkan Güney Eker / Türkiye
● Mahzendeki Köpekler / Your Wild Dogs Want Freedom / Ece Era / Türkiye, Belçika
● Belki Bir Gün Gideriz / Maybe We Will Go Someday / İnan Erbil / Türkiye
● Lekesiz / Spotless / Ali Ercivan / Türkiye
● Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton / Hollanda, ABD, Türkiye
● Fotoğraf Altı / Image Caption / Aylin Kızıl / Türkiye
● Babamın Öldüğü Gün / The Day My Father Died / Emre Sefer / Türkiye
SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi
İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30.000 TL
ödül veriliyor. Seyfi Teoman İlk Film Ödülü iki yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV’nin Lale Kart
Üyelik Programı tarafından veriliyor.
Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 5 ilk film bu
ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı,
yapımcı Çağıl Bocut ve sinema yazarı film programcısı Cédric Succivalli yer alıyor.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler:
● Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz
● Yaban / Tareq Daoud
● Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel
● Zuhal / Nazlı Elif Durlu
● Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl
FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü
Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve
Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.
Zurich Sigorta Desteği ile Dünden Bugüne Türk Klasikleri’nde Beklenen Şarkı
İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek
gün ışığına çıkarıyor. Sinemaseverler bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun
yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile
Zeki Müren’in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı’yı beyazperdede izleme imkânı
yakalayacak.
Beklenen Şarkı’nın Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası, 10 Nisan Pazar günü
saat 19.00’da Atlas 1948 Sineması’ndaki gala gösteriminde seyirciyle buluşacak.
Genç Ustalar, Nespresso’nun katkılarıyla yarışmalı bölüme dönüşüyor
İstanbul Film Festivali’nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci
filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümü, bu yıl uzun yıllardır sanatı ve sinema yeteneklerini
destekleyen Nespresso’nun katkılarıyla yarışmalı bir bölüme dönüşüyor.
Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl ilk kez festivalin İstanbul’da ikâmet eden 18-25 yaş arası
sinema öğrencilerinden oluşturduğu altı kişilik Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirilecek.
Seçilen filmin yönetmenine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek. Nespresso'nun
3.000 avro parasal ödülle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 19 Nisan akşamı yapılacak
kapanış ve ödül töreninde verilecek.
Festivalin ilk Nespresso Genç Jürisi üyeleri Melisa Aközdoğan, Eren Yiğit Ekici, Emir Mecikoğlu,
Alper Tunga Yazgan Mercan, Büşra Gül Ovalı, Öykü Vidinli.
Genç Ustalar’da yarışacak filmler:
● Atlantis / Atlantide / Yuri Ancarani / İtalya, Fransa, ABD, Katar, Rusya, Meksika
● Kırılgan / Fragile / Emma Benestan / Fransa
● Kuluçka / Hatching / Hanna Bergholm / Finlandiya
● Tüyler / Feathers / Omar El Zohairy / Fransa, Mısır, Hollanda, Yunanistan
● Olga / Elie Grappe / İsviçre, Fransa, Ukrayna
● Motor Sesi / The Noise of Engines / Philippe Grégoire / Kanada
● Ovadaki Yangın / Fire on the Plain / Zhang Ji / Çin
● Vaatler / Promises / Thomas Kruithof / Fransa
● Cennet Gibi / As in Heaven / Tea Lindeburg / Danimarka
● Utama / Alejandro Loayza Grisi / Bolivya, Uruguay, Fransa
● Değerli Taşlar / Robe of Gems / Natalia López / Meksika, Arjantin
● Amparo / Simón Mesa Soto / Kolombiya, İsveç, Katar, Almanya
● Yola Devam / Hit the Road / Panah Panahi / İran
● Oyun Alanı / Playground / Laura Wandel / Belçika
● Sessiz Diyar / Silent Land / Agnieszka Woszczynska / Polonya, Çek Cumhuriyeti, İtalya
Spagetti Western ustası: Sergio Leone
İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri
olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği
yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından gösterilecek.
Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin
çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.
● Rodos Heykeli / The Colossus of Rhodes
● Bir Avuç Dolar / A Fistful of Dollars
● Birkaç Dolar İçin / For a Few Dollars More
● İyi, Kötü ve Çirkin / The Good, the Bad and the Ugly
● Bir Zamanlar Batıda / Once Upon a Time in the West
● Yabandan Gelen Adam / A Fistful of Dynamite
● Bir Zamanlar Amerika / Once Upon a Time in America
Tatlı, Olgun Meyvelerle Kaplı Ulu Bir Ağaç Olmak Yerine: 17. İstanbul Bienali
İstanbul Film Festivali, 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Koç Holding sponsorluğunda yapılacak 17.
İstanbul Bienali’nin film programının ilk ayağına da ev sahipliği yapıyor. Bienal küratörleri Ute Meta
Bauer, Amar Kanwar ve David Teh tarafından bir araya getirilen ve sonbaharda bienal süresince devam edecek film programından bir ön seçki Pera Müzesi’nde gösterilecek. Adını bienalin küratöryel
yaklaşımından alan bölümde 2 uzun 3 kısa metrajlı film gösterilecek.
● Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece / A Night of Knowing Nothing / Payal Kapadia / Fransa,
Hindistan
● Vampir – Cuadecuc / Pere Portabella / İspanya
● Temel Frekanslar:
– Dünyalı Dramı / Tellurian Drama / Riar Rizaldi / Endonezya
– Dünyayı İyileştirme Yolları / How to Improve the World? / Nguyên Trinh Thi / Vietnam
– Çamur Adam / Mud Man / Chikako Yamashiro / Japonya
İKSV Alt Kat ve İstanbul Film Festivali’nden Stop Motion Animasyon Atölyesi
İKSV Alt Kat, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen Gelecek Gençlerin
Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında, İstanbul Film Festivali’nin işbirliğiyle, 16-19 yaş
grubuna özel bir çevrimiçi atölye programı sunuyor.
Katılımcılar, ilk dört atölyede belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu’nun yürütücülüğünde,
animasyon film yapım sürecini deneyimleyerek stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretecek; kalan iki
atölyede ise Beats by Girlz Türkiye Direktörü Beril Sarıaltun ile birlikte filmleri için ses ve müzik
tasarımı yapabilecekler.
Atölye, Nisan ve Mayıs aylarında haftalık düzende 3 dönem halinde sürdürülecek ve her dönemde 15
katılımcı olmak üzere 16-19 yaş grubundan toplam 45 katılımcı davet edilecek. Ücretsiz olarak
gerçekleştirilecek atölyeye başvurmak için 24 Mart Perşembe 23.59’a kadar aşağıdaki bağlantıda yer
alan formun doldurulması ve atölyeyle bağlantılı iki soruya yanıt verilmesi gerekiyor. Katılımcılar ve
atölye tarihleri 28 Mart haftası açıklanacak.
Haziran ayında atölyeler tamamlandıktan sonra hazırlanan kısa filmlerin ilk gösteriminin yapılacağı
çevrimiçi galada, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sinema sektöründen sürpriz
konuklar genç katılımcılarla buluşacak ve filmleri değerlendirecek.
Festival Biletleri
Festival biletleri 1 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr’de satışa çıkıyor.
Bilet fiyatları
Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) yalnızca 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile
öğrencilere yalnızca 10 TL
Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 45 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile
öğrencilere 10 TL
Tüm 21.30 seansları 45 TL
Pera Müzesi’nde gösterimlerin bilet fiyatları 35 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 TL
Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) seanslarında 65 yaş ve üzeri
sanatseverlerin %25 indirim hakkı bulunuyor.
İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen Lale Kart üyeleri için bilet satış bilgileri
Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek kişiselleştirilmiş bağlantı
üzerinden talep edebilecekleri indirim kodlarıyla %25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranında
indirimle satın alabilecek.
Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 28 Mart Pazartesi 10.30 (Siyah Lale üyeleri), 29 Mart Salı
10.30 (Beyaz Lale üyeleri), 30 Mart Çarşamba 10.30 (Kırmızı Lale üyeleri)
İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen İKSV Lale Kart Üyelik Programı, altı farklı
kategoride bir araya getirdiği kültür sanat dostlarına, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve
öncelik sağlıyor. Ön satış dönemini kaçırmamak, öncelik ve indirimlerden faydalanmak için:
lalekart.iksv.org