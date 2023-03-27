42. İstanbul Film Festivali 7-18 Nisan’da Başlıyor

42. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

Festival Filmleri Altı Salonda Sinemaseverlerle Buluşacak

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak.

Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.

Festivalin Açılış Filmi Sundance ödüllü Scrapper / Hırçın

42. İstanbul Film Festivali bu yıl, Sundance Film Festivali‘nde Dünya Sineması-Dram kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Scrapper / Hırçın ile açılıyor. Charlotte Regan’ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi olan Hırçın’da baba rolünü Triangle of Sadness / Hüzün Üçgeni‘nin başrolündeki Harris Dickinson canlandırıyor.

42. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu sinema ve tiyatro oyuncuları, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli’ye verilecek.

Ödüller, 6 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sunulacak.

18. Köprüde Buluşmalar

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 12-13-14 Nisan tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar kapsamındaki Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyeleri, Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.

OGM Pictures’ın sponsorluğundaki Köprüde Buluşma: Dizi atölyesi, geliştirme aşamasındaki dizi projelerinin sektör profesyonellerine sunulmasını sağlıyor. Köprüde Buluşmalar, atölyede seçilen bir projeye, 50.000 TL değerindeki OGM Pictures Özel Ödülü’nü veriyor.

İlk ve ikinci kısa filmini çekecek genç sinemacılara yönelik olarak 2017’de düzenlenmeye başlayan, bu yıl da kasımda gerçekleştirilmesi planlanan Nespresso sponsorluğundaki Kısa Film Atölyesi, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Atölye seçkisinde yer alan proje ekipleri, projelerini geliştirmek üzere senaryo, yapım, görüntü yönetimi, casting gibi konularda eğitim alıyor. Atölyeler sonunda seçilen projeye, 30.000 TL değerinde Nespresso Özel Ödülü veriliyor.

Atölye ödülleri, 14 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Festival Yarışmaları

ULUSLARARASI YARIŞMA

Festivalin Uluslararası Yarışma jürisinin başkanlığını Portekizli yönetmen João Canijo üstlenecek. Uluslararası Yarışma jürisinde yapımcı Dora Bouchoucha, yönetmen Teona Strugar Mitevska, yönetmen Alexandre O. Philippe ve oyuncu Maeve Jinkings yer alıyor.

Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

Aramızdalar / Animalia / Sofia Alaoui / Fas, Katar, Fransa

İnsanlık Ölmedi / The Survival of Kindness / Rolf de Heer / Avustralya

Sıradaki Kız / Next Sohee / Jung July / Güney Kore

Su / The Water / Elena López Riera / İspanya, İsviçre, Fransa

Al Yelkenler / Scarlet / Pietro Marcello / Fransa, İtalya, Almanya

Atlantic Bar / Fanny Molins / Fransa

Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot / Ayşe Polat / Almanya

Üçüncü Dünya Savaşı / World War III / Houman Seyyedi / İran

Kopenhag Diye Bir Yer Yok / Copenhagen Does Not Exist / Martin Skovbjerg / Danimarka

Pamfir / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / Ukrayna, Fransa, Polonya, Şili, Lüksemburg

ULUSAL YARIŞMA

Festivalin Ulusal Yarışma kategorisinin jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film İKSV tarafından 250.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 150.000 TL ile ödüllendirilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 75.000 TL verecek. En İyi Senaryo Ödülü‘nü kazanana Alamet Holistic tarafından 15.000TL, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü kazanana Milliyet Sanat tarafından 15.000 TL verilecek. En İyi Özgün Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü, En İyi Kurgu ödüllerini kazananlara 15.000’er TL verilecek.

Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:

Bir Tutam Karanfil / Bekir Bülbül

Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu / Barış Fert

Bars / Orçun Köksal

Yüzleşme / Filiz Kuka

Iguana Tokyo / Kaan Müjdeci

Kör Noktada / Im Toten Winkel / Ayşe Polat

Cam Perde / Fikret Reyhan

Boğa Boğa / Onur Saylak

Suna / Çiğdem Sezgin

Ayna Ayna / Belmin Söylemez

Sanki Her Şey Biraz Felaket / Umut Subaşı

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

42. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 20.000 TL ile ödüllendirilecek.

Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler:

Avrupa Fatihi / Fatih le Conquérant / Onur Yağız

Aforoz / Yılmaz Özdil

Suriyeli Kozmonot / The Syrian Cosmonaut / Charles Emir Richards

Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek

Diyet / Handan İpekçi

Ben Tek Siz Hepiniz / Barış Kefeli, Nükhet Taneri

Charette / Sara Pınar Önder

Yüzler / Zeynep Demirhan

Evcil / Deniz Uymaz

Adres / Navnişan / Aram Dildar

8 Mart 2020: Bir Günce / Fırat Yücel

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

42. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Cem Kaya, yönetmen Etna Özbek ve akademisyen Lalehan Öcal yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Belgesel, 20.000 TL ile ödüllendirilecek.

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

Fatma’dan Sonra 40 Yıl / Sezer Ağgez

Düet / İdil Akkuş, Ekin İlkbağ

Anqa / Helin Çelik

Kim Mihri / Berna Gençalp

Dinamo Mesken / Ahmet Karanfil, Yusuf Anavatan

Turkish Delight / Pınar Öğrenci

Kavur / Fırat Özeler

Boşlukta / Somnur Vardar

Yarışma Dışı:

Deutschlandlieder / Almanya Türküleri / Nedim Bora Hazar

Gök Kubbenin Sevdaları / Mesut Tufan

Tavuri / Derviş Zaim

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde Berlin Uluslararası Film Festivali idari direktörü Mariëtte Rissenbeek, yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın ve yönetmen Nazlı Elif Durlu yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, 2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana veriliyor. Ödül, kazanan filmin yönetmenini sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 40.000 TL para ödülüyle destekleniyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, üç yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV’nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler:

Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu / Barış Fert

Bars / Orçun Köksal

Yüzleşme / Filiz Kuka

Sanki Her Şey Biraz Felaket / Umut Subaşı

FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü



Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Klaus Eder’in yapacağı jüride Bojidar Manov, Ekrem Buğra Büte, Marietta Steinhart, Jose Solís ve Yeşim Burul yer alacak.

Hollywood’da Bir Asi: William Friedkin

Festival polisiyeden korkuya, maceradan drama pek çok farklı türde başyapıtlara imza atan usta yönetmen William Friedkin’i bu yıl özel bir bölümle beyazperdeye getiriyor. Cesur hikâyeleri, ikonik aksiyon filmleri, zamanının ötesinde ve çoğu kült yapıtıyla 1970’lerdeki “Yeni Hollywood” akımının öncülerinden William Friedkin festivalin retrospektif bölümünde yer alıyor. Friedkin’in bu yıl 50. yılını kutlayan “Şeytan” dahil, korku ve polisiyeden gerilim-macera ve drama farklı türlerden dokuz filmi festivalde gösterilecek.

William Friedkin retrospektif bölümündeki filmler ABD’nin Türkiye Temsilciliği desteğiyle gösterilmektedir.

The Boys in the Band /1970

Kanunun Kuvveti / The French Connection / 1971

Şeytan / The Exorcist / 1973

Dehşetin Bedeli / Sorcerer / 1977

Devriye / Cruising / 1980

Yaşamak ve Ölmek / To Live And Die In LA / 1985

12 Kızgın Adam / 12 Angry Men / 1997

Böcek / Bug / 2006

Katil Joe / Killer Joe / 2011

İstanbul Film Festivali’nin Bu Yıl Restore Ettireceği Film:

İntikam Meleği – Kadın Hamlet

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler Dünden Bugüne Türk Klasikleri bölümünde bu yıl Metin Erksan‘ın senaryosunu yazıp yönettiği, Hamlet rolünü Fatma Girik‘in üstlendiği, 1976 yapımı İntikam Meleği – Kadın Hamlet‘i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Zaman içinde kült mertebesine ulaşan İntikam Meleği – Kadın Hamlet, 42. İstanbul Film Festivali kapsamında geçen yıl hayatını kaybeden Fatma Girik anısına gösterilecek. İntikam Meleği – Kadın Hamlet, 11 Nisan Salı günü saat 19.00’da Cinewam City’s Nişantaşı’ndaki gala gösteriminde seyirciyle buluşacak.

Genç Ustalar bu yıl da ödüllü

İstanbul Film Festivali‘nin geleneksel bölümlerinden Genç Ustalar’da genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin alıyor. Türkiye’de ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Nespresso Genç Jürisi, Genç Ustalar bölümündeki filmleri değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine yine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek. Nespresso‘nun 3.000 Avro para ödülüyle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 18 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene verilecek.

Festivalin bu yılki Nespresso Genç Jürisi üyeleri Malik Badalov, Aşkım Berberoğlu, Fidan Çaça, Kaan Kavas, Fikret Başar Kaya, Sude Özçalı ve Elif Melisa Özhan.

Genç Usta Ödülü için yarışacak filmler:

Lanetliler Ağlamaz / The Damned Don’t Cry / Fyzal Boulifa / Fas, Fransa, Belçika

Tanrının Yarattıkları / God’s Creatures / Saela Davis, Anna Rose Holmer / İrlanda, İngiltere, ABD

Amerika / America / Ofir Raul Graizer / İsrail, Almanya, Çekya

Yavaş / Slow / Marija Kavtaradze / Litvanya, İspanya, İsveç

Ağrı / Ararat / Engin Kundağ / Almanya

Falcon Lake / Charlotte Le Bon / Kanada, Fransa

Güvenli Bir Yer / Safe Place / Juraj Lerotić / Hırvatistan

Kömür / Carvão / Charcoal / Carolina Markowicz / Brezilya, Arjantin

Elektrikli Düşlerim / I Have Electric Dreams / Valentina Maurel / Belçika, Fransa, Costa Rica

Otobiyografi / Autobiography / Makbul Mubarak / Endonezya, Polonya, Almanya, Singapur, Fransa, Filipinler, Katar

Harka / Lotfy Nathan / Fransa, Lüksemburg, Tunus, Belçika

6-9 Sessizlik / Silence 6-9 / Christos Passalis / Yunanistan

İç Bölge / Inland / Fridtjof Ryder / İngiltere

Hissiz / Numb / Amir Toodehroosta / İran

20.000 Arı Türü / 20,000 Species of Bees / Estibaliz Urresola Solaguren / İspanya

Festivalin Yenisi: Heyula

42. İstanbul Film Festivali film seçkilerinden Heyula‘nın amacı, sinemada yeni anlatım olanaklarına yer açan ve sinematik dili genişleten filmleri seyirciyle buluşturmak. Yönetmen Burak Çevik’in küratörlüğünü yaptığı seçki, yeni anlatım olanaklarını deneyen, risk alan filmlerden oluşuyor.