42. İstanbul Film Festivali’nde Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Film

İstanbul Film Festivali 42. kez ülkenin sert gündeminden bizi uzaklara götürmeyi amaçlıyor. Yine zengin bir programla karşımıza çıkarken, keşfedilmeyi bekleyen filmleri programına dahil ediyor. Berlin Film Festivali ağırlıklı programında size film seçerken fikir verebilecek, gerekçeleriyle 10 film önerdik.

1- HAYATIN TÜM ACILARI VE GÜZELLİKLERİ / ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

Laura Poitras’ın Venedik’i kazanıp Oscar’a aday olan belgeseli, ülkemize ne yazık ki biraz geç iştirak etti. Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olmasının yanı sıra, ABD’nin son dönemde en çok canını sıkan opioid krizine dair sözlerini de sakınmayan bir belgesel olması, bir yandan değerli bir fotoğrafçının çığır açan tarzını görmeniz açısından, hem de toplumsal bir problemin içinden bilgiler edinmeniz için büyük şans kabul edilebilir.

2- REN ALTINI / RHEINGOLD

Fatih Akın uzun süreli sessizliğinin ardından karşımıza ilginç bir bio-film ile çıkıyor. Kürt-Alman gangsta rapçi Giwar Hajabi’nin hayatını suç ve müziğin asi tınılarıyla gözler öneüne seriyor. Hikaye olarak Fatih Akın’ın ilk döneminin hissini veren yapım, yönetmenin sinemasını sevenler için kaçırılmaması gereken bir film oluyor.

3- SENDİKACI / LA SYNDICALISTE

Politik sinemayı seviyorsanız ve Fransız işçi filmlerinin gücüne inanıyorsanız bu film sizler için olabilir. Venedik Film Festivali Ufuklar bölümünde gösterilen Sendikacı, festivalde tuzaklara takılmak istemeyenler için garantör bir film diyebiliriz. Hem usta oyuncu Isabelle Huppert’ın canlandırdığı güçlü kadın karakterin mücadelesi, hem de toplumun iradesinin sistemi nasıl zorlayabileceğine dair önemli doneler sunması açısından göz önünde olmayan ama şans verilmesi gereken bir film olarak söz edilebilir.

4- LCV (Lütfen Cevap Veriniz)

Tüm programa baktığınızda zaten yeterince yerli film var diyebilirsiniz. Ancak Erdi Işık tarafından akıllıca yazılan senaryosu, tek mekanda geçen bir filmi nasıl ayakta tutuyor bunu görmek isteyebilirsiniz. Bu kadar travmatik bir filmi nasıl bu kadar eğlenceli kılabildiğini anlamak mümkün değil. Türkiye’nin halı altına örtbas edilmiş gerçekleri de göz önüne çıkıyor. Kendinizi diyaloglara bırakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

5- KAPR KODU / KAPR CODE

Festival demek deneyimler yaşamak demektir. Her programdaki popüler filmleri daha sonradan pek çok mecrada bulabilecekken Kapr Code gibi bir belgeseli bir daha başka bir yerde bulamayabilirsiniz. Tamamı opera şeklinde hazırlanan bu belgesel, bir yandan müzisyenin sanatını sunarken, öte yandan içeriğini özgün bir şekilde sunmayı başarıyor. Böyle bir deneyimi bir daha sinemada yaşayamayabilirsiniz.

6- GÜVENLİ BİR YER / SAFE PLACE (SÍGURNO MJESTO)

Bu yılın Hırvatistan Oscar adayı olan Safe Place, izleyen herkesin kalbinde derin yaralar bırakıyormuş. Bu yılın gözde filmi Aftersun ile uzaktan akraba olduğu da söyleniyor. Yıl sonu listelerinde bolca övgüyle söz edilecek – öte yandan nefret eden kişilerin sayısı da fazla olacaktır. Film alev almış bir şekilde seyircinin duygularıyla oynarken, sonra ben bu filmi nereden bulabilirim telaşına düşmeyin diye listede kendine yer verdim.

7- ÇIKARMA / TAFRIGH

İran’ın aykırı yönetmeni Mani Haghighi “A Dragon Arrives!” ve “Pig” filmlerinden sonra karşımıza Çıkarma ile geliyor. Kopyalanan hayatlar temalı son derece ilginç bir double hikayesi karşımıza çıkartıyor. İran sinemasını hep tek taraflı gören taraftaysanız, bir de yaratıcılık sınırlarını zorlayan bu filmle tanışmanızı öneririm. Şablon itibariyle biraz “Ben O Değilim” ya da “Us” filmlerini anımsatan yapım, programda değerlendirilmesi gereken filmlerden biri diyebiliriz.

8- ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI / WORLD WAR III

İran’da geçen bir Nazi filmi izlemek her zaman karşımıza çıkan bir durum değil. İlk gösterimini Venedik’te yapan bu bol ödüllü film, aynı zamanda film içinde film formülünü uyguluyor. Genel hatlarıyla bir kara mizah örneği de diyebileceğimiz Üçüncü Dünya Savaşı bu yılın ayrıksı duran işlerinden biri olarak listenize alabilirsiniz.

9- KÖR NOKTADA / IM TOTEN WINKEL

Berlin Film Festivali’nde sessiz sedasız gösterilen Kör Noktada izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Alman – Türk yönetmen Ayşe Polat, ülkemizin her döneminde tartışılan Kürt meselesine farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığı söyleniyor. Hem uluslararası yarışma, hem de ulusal yarışmada yarışan film, bu yılın öne çıkan filmlerinden biri olabilir. Gözden kaçmasın diye listede yer verdim.

10- KIZIL GÖKYÜZÜ / ROTTER HIMMEL / AFIRE

Christian Petzold söz konusu olduğunda genelde çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kurduğu muhteşem atmosferi ve gerçeküstücü hikayeleriyle seyircisi düşündürmeye ve duygusal olarak boşluğa sürüklemeye geliyor. Yeni filmi Afire da beklendiği gibi festivalde en çok sevilen filmlerden biri oldu. Yönetmenin sinemasıyla daha önceden tanışmadıysanız, önceki filmlerine göz atmanızı tavsiye ederim.