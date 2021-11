Amazon, Mass Effect Dizisi Peşinde

Amazon, bilim-kurgu ve fantastik evrenlere yaptığı yatırımları sürdürüyor. Son olarak The Wheel of Time’ı yayına sokan, Lord of the Rings için gün sayan platform, yeni diziler de peşinde…

Amazon Studios’un başındaki isim Jennifer Salke, yeni diziler için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı:

“Bizi özellikle bilim-kurgu ve fantezi türlerinin birçok evrenine yatırım yaparken görmeye devam edeceksiniz. Sadece bu türe odaklı bir ekibimiz var ve sahada görüşmeleri sürdürüyor.”

Bu çalışmalarda ilk hedefin ise Bioware ve EA’in efsaneleşmiş oyunu Mass Effect olduğu belirtiliyor.

10 yıl önce yayınlanan ve bugüne kadar 3 oyun ve spin-off’larla devam eden öykünün her açıdan TV dizisine uyarlanmaya uygun olduğu söylenebilir.