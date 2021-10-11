Asteroid City: Bill Murray, Wes Anderson’ın Yeni Filmini Anlattı

İsmi ve konusu uzun süre açıklanmayan Wes Anderson’un yeni filmi Asteroid City ile ilgili Bill Murray’den açıklamalar geldi.

BFI Londra Film Festivali’nin onur konuğu olan Murray, uzatılan mikrofonları yanıtsız bırakmadı:

“Ekibi yine topladık, alıştığımız karakterler. İspanya’da çekiyoruz. Madrid’den 45 dakika uzakta. Eğlenceli bir yer. Güzel zaman geçiriyoruz.”

“Wes Anderson ile onuncu filmim. Bu meslekte belirli insanlar aradığında telefonu açmazsınız. Bazı insanlara da aradıklarında “Tamam olur” dersiniz. Wes, onlardan birisi… O aradıkça evet demeyi sürdüreceğim”

Bill Murray, her zaman “all-star” kadrolar kuran Wes Anderson’ın yeni filmi Asteroid City’de Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Adrien Brody, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Hope Davis, Liev Schreiber, Jason Schwartzman ve Tony Revolori ile birlikte rol alacak.