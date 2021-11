Benedict Cumberbatch: Çenenizi Kapatın, Kadınları Dinleyin

Benedict Cumberbatch, son filmi The Power of the Dog röportajlarında eserin değindiği konular hakkında da konuştu. Filmde, etrafındaki insanlara ve kadınlara kötü davranan Phil Burbank karakterini oynayan Cumberbatch, toksik kişilikler hakkında görüşlerini belirtti:

“Erkeklerin davranışlarını düzeltmeliyiz. Erkek davranışlarının arkasındaki mekanikleri açıklıkla ele almalıyız. Statükonun ve patriyarkın yetersizliğini işaret edebildiğimiz bir noktaya geldik. Konu nihayet her zamankinden daha önemli hale geldi.”

“Genel olarak kadınlar bu konuları tartışmaya başladığında, hemen ardından isyan ve inkar geliyor. “Bütün erkekler öyle değil” diye çocukça bir savunma pozisyonu alınıyor. Hayır, erkekler olarak susmalı ve kadınları dinlemeliyiz. İnkar, sorunları çözmüyor”

“Baskıcı davranışların nedenlerini araştırmalı ve erkekleri düzeltmeliyiz. Tacizler konusunda hala yeterli bilgiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Kadınların yaşadıkları ortaya çıkanlardan çok daha fazla”