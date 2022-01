Berlinale 2022 Filmleri Açıklandı

Berlinale 2022 Yarışma Filmleri arasında bu yıl Hong Sang-soo, Claire Denis, Ulrich Seidl gibi önemli isimlerin filmleri var. Festival bu yıl 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bugün açıklanan filmlerle program şu şekilde oluştu:

Yarışma Filmleri

Peter Von Kant, Francois Ozon (Açılış Filmi)

AEIOU – A Quick Alphabet Of Love, Nicolette Krebitz

Alcarras, Carla Simon

Both Sides Of The Blade, Claire Denis

Call Jane, Phyllis Nagy

A Piece Of Sky, Michael Koch

That Kind Of Summer, Denis Cote

Will Be Ok, Rithy Panh

Leonara Addio, Paolo Taviani

The Line, Ursula Meier

Before, Now And Then, Kamila Andini

The Passengers Of The Night, Mikhael Hers

Rimini, Ulrich Seidl

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, Andreas Dresen

Robe Of Gems, Natalia Lopez Gallardo

The Novelist’s Film, Hong Sang-soo

One Year, One Night, Isaki Lacuesta

Return To Dust, Li Ruijun

Karşılaşmalar Bölümü

See You Friday, Robinson, Mitra Farahani

Axiom, Jons Jonsson

Brother In Every Inch, Alexander Zolotukhin

Coma, Bertrand Bonello

Father’s Day, Kivu Ruhorahoza

Flux Gourmet, Peter Strickland

American Journal, Arnaud des Pallieres

Small, Slow But Steady, Sho Miyake

Love Package, Gaston Solnicki

The City And The City, Christos Passalis, Syllas Tzoumerkas

Queens Of The Qing Dynasty, Ashley McKenzie

Sonne, Kurdwin Ayub

Unrest, Cylril Schaublin

The Death Of My Mother, Jessica Krummacher

Berlinale Galaları

Good Luck To You, Leo Grande, Sophie Hyde

Incredible But True, Quentin Dupieux

Dark Glasses, Dario Argento

The Outfit, Graham Moore

Berlinale Özel

A German Party, Simon Bruckner

This Much I Know To Be True, Andrew Dominik