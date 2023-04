Berlin’in En İyileri 42. İstanbul Film Festivali’nde…

Berlin Film Festivali’nin en iyisi bu yıl da İstanbul Film Festivali’nde! Nicolas Philibert’in prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve büyük ödül Altın Ayı’yı kazanan filmi Küçük Evren festival programında yer alıyor.Christian Petzold’un Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan filmi Kızıl Gökyüzü, festivalin uluslararası yarışmas jüri başkanlığını üstlenen João Canijo’nun Gümüş Ayı Jüri Ödülü’nü kazanan filmi Kötü Yaşamak, Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi Angela Schanelec’in yönettiği Müzik, Alman Sineması’na Bakış kategorisinin en iyi filmi Steffi Niederzoll imzalı Tahran’da Yedi Kış ve Philippe Garrel’e En İyi Yönetmen ödülünü getiren Pulluk festivalde Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek.

Sekiz yaşındaki başrol oyuncusuna En İyi Başrol Oyuncusu ödülünü kazandıran Estibaliz Urresola Solaguren imzalı 20.000 Arı Türü, Nespresso Genç Jüri’si tarafından değerlendirilecek Nespresso’nun sponsoru olduğu Genç Ustalar bölümünde yarışırken, İstanbul Film Festivali’nin yeni bölümü Heyula, Berlin’de Karşılaşmalar kategorisinin en iyisi seçilen Burada’ya ev sahipliği yapacak.

42. İstanbul Film Festivali Berlinale Seçkisi

Küçük Evren / Sur l’Adamant / On the Adamant /

2023 Berlin Altın Ayı

Günümüzün en büyük belgesel sinemacılarından Nicolas Philibert’in son filmi, dünya prömiyerini Şubat 2023’te Berlin Film Festivali’nde yaptı ve büyük ödül Altın Ayı’yı kazandı. Filme adını veren “L’Adamant” benzersiz bir bakımevi: Paris’in kalbinde, Seine Nehri üzerinde yer alan, yüzen bir yapı ve ruhsal bozukluklardan muzdarip yetişkinleri ağırlayan bir merkez işlevi görüyor. Film bu merkezin gündelik etkinliklerinden manzaralar sunuyor. Küçük Evren Belgesel Kuşağı’nda gösterilecek.

Pulluk / Le Grand Chariot / The Plough

2023 Berlin Gümüş Ayı En İyi Yönetmen

Fransız usta sinemacı Philippe Garrel, babası Maurice’in bir zaman yaptığı kuklacılıktan esinlenerek son filmini ortaya çıkardı ve Berlin’de En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. Pulluk’ta büyük ustanın gerçek hayattaki çocukları Louis, Esther ve Lena rol alıyor. Filme adını veren “Pulluk” dört yıldızdan oluşan bir takımyıldızı. Aynı zamanda bir kukla tiyatrosu. Film, baba öldükten sonra yönlerini bulmaya çalışan kuklacı bir ailenin, ailece kukla gösterileri düzenleyen bir kumpanyanın hikâyesini anlatıyor. Pulluk, Paribu’nun sponsoru olduğu festivalin Dünya Festivallerinden bölümünde gösterilecek.

20.000 Arı Türü / 20.000 Especies de Abejas / 20,000 Species of Bees

2023 Berlin Gümüş Ayı En İyi Başrol

Berlin Film Festivali’nde En İyi Başrol Performansı ile ödül kazanan Sofia Otero bu zarif filmin başrolünü ve ağırlığını üstlenen sekiz yaşında bir çocuk oyuncu. Bask ülkesinde sıcak bir günde geçen film, kendine farklı isimlerle hitap edilmesinden hiç hoşnut olmayan, kendi benliğini ararken gününü ailenin kadınlarıyla geçiren küçük bir çocuğu gözlemliyor. Yönetmenliğini Estibaliz Urresola Solaguren’in yaptığı 20.000 Arı Türü festivalde Nespresso Genç Jüri’nin değerlendireceği Genç Ustalar bölümünde yarışacak. Genç Ustalar bölümü Nespresso sponsorluğunda izleyiciyle buluşacak.

Gecenin Sonuna Dek / Bis ans Ende der Nacht / Till the end of the night

Başrollerini Timoçin Ziegler, Thea Ehre ve Michael Sideris In paylaştığı ve yönetmenliğini Christoph Hochhäusler’in yaptığı Gecenin Sonuna Dek, suçla aşkın, arzuyla cinsel karmaşanın girift hikâyesini anlatan bir gerilim filmi. Fassbinder’den izler taşıyan bu kuir kara film, prömiyerini Berlin Film Festivali’nin ana yarışmasında yaptı, festivalde Paribu’nun sponsor olduğu Dünya Festivallerinden bölümünde gösteriliyor.

Burada / Here

Bas Devos’un son filmi, Burak Çevik’in seçkisiyle sunulan bu yılın yeni bölümü Heyula kapsamında gösterilecek. Berlin’de Karşılaşmalar Bölümünün en iyisi seçilen ve yine bu bölümde sinema eleştirmenlerinin FIPRESCI Ödülü’nü kazanan Burada, Brüksel’de Romanyalı göçmen bir işçiyle Çinli göçmen bir botanikçiyi izleyerek gündelik yaşamın sakinliğiyle ilerleyen, iki insan arasındaki dile gelmeyen bağ, insanın dünyadaki konumu, aidiyeti ve geçiciliği üzerine naif bir film.

Kızıl Gökyüzü / Roter Himmel / Afire

2023 Berlin Jüri Büyük Ödülü

Zekice kurgulanmış senaryosuyla Christian Petzold’un en yalın ve stilize filmi olan Kızıl Gökyüzü, Baltık denizi kıyısında, bir yanı orman, küçük bir tatil evinde geçiyor. Dört genç tatillerini hiçbir şeyi düşünmeden geçirirlerken ormanda çıkan yangın eve kadar ulaşıyor. Barbara, Transit ve Undine’nin yönetmeni Christian Petzold’un son filmi, dünya prömiyerini büyük jüri ödülüne layık görüldüğü 2023 Berlin Film Festivali’nin ana yarışmasında yaptı. Kızıl Gökyüzü, festivalde Galalar bölümünde gösterilecek.

Kötü Yaşamak / Mal viver / Bad Living

2023 Berlin Gümüş Ayı Jüri Ödülü

Saygın Portekizli auteur yönetmen João Canijo’nun ikili filmleri Kötü Yaşamak ile Yaşamak Kötü aynı otelde geçiyor ve her ikisi de 2023 Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerlerini yaptı. Gümüş Ayı Jüri Ödülü kazanan Kötü Yaşamak Portekiz’in kuzey sahillerinde bir otelin işletmecisi olan birkaç kuşaktan kadınları izliyor. Festivalde hem Kötü Yaşamak hem de Yaşamak Kötü gösterilecek. Yönetmen João Canijo, bu yıl İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma’nın jüri başkanlığını yürütecek. Film, Paribu sponsorluğundaki Dünya Festivallerinden bölümünde yer alacak.

Müzik / Music

2023 Gümüş Ayı En İyi Senaryo

Alman “Yeni Yeni Dalgası”nın öncüsü Angela Schanelec, klasik bir efsaneyi müzikle birleştirerek, Oidipus trajedisinin kendine özgü ve çarpıcı bir çağdaş yorumuyla sinemaya geri dönüyor. Müzik, dünya prömiyerini Şubat 2023’te Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandığı Berlin Film Festivali’nde yaptı. Film, festivalin Paribu sponsorluğundaki Dünya Festivallerinden bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Ve Kral dedi ki: Ne Harika Bir Makine / And the King Said, What a Fantastic Machine

Görüntünün evrimini özgün bir bakış açısı ve müthiş bir mizahla anlatan Ve Kral dedi ki: Ne Harika Bir Makine dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Belgesel Yarışması bölümünde yaptı, ardından Berlin Film Festivali’nde gösterildi. Yürütücü yapımcılığını Ruben Östlund’un üstlendiği bu çok eğlenceli film, Camera Obscura ve Lumière kardeşlerden, youtube ve sosyal medyaya “görüntü”nün izini sürüyor ve yıllar boyunca insan davranışını nasıl etkileyip değiştirdiğini gözlemliyor.

Tahran’da Yedi Kış / Sieben Winter in Teheran / Seven Winters in Tehran

Berlin’de Alman Sinemasına Bakış bölümünün En İyi Filmi seçilen ve ayrıca Barış Film Ödülü kazanan Tahran’da Yedi Kış, İran’da 2007’de kendisine tecavüze yeltenen adamı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak idam cezasına mahkûm edilen 19 yaşındaki Reyhane Cebbari’nin hukuksal ve toplumsal mücadelesini gözler önüne seriyor. Steffi Niederzoll yönettiği bu belgeselde İran sınırlarının ötesinde bile direnişin ve kadın haklarının simgesine dönüşen Reyhane’nin kaderinin izini sürüyor. Kutsal Örümcek’in başrolündeki Zar Amir Ebrahimi, film boyunca Reyhane’ye sesini veriyor. Tahran’da Yedi Kış, festivalde Belgeseller Kuşağı’nda gösterilecek.