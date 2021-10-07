Boy Kills World: Bill Skarsgard ve Samara Weaving İntikam Peşinde

Distopik bir dünyada geçecek olan Boy Kills World, çok iyi bir kadroyu bir araya getirmek üzere. Bill Skarsgard, Samara Weaving ve Yayan Ruhian aksiyon/intikam filminde oynamayı kabul ettiler.

Filmin konusu işitme engelli bir çocuğun ailesinin öldürülmesiyle başlıyor. Yakındaki bir ormana kaçan ve burada bir şaman tarafından eğitilen baş karakterimiz Boy, bir diğer öğrenci June 27 ile birlikte intikam için geri dönecektir.

Boy’u Skarsgard, June 27’ını da Weaving’in oynadığı filmde şamanı ise Yayan Ruhian oynayacak. Filmin yönetmeni, bu ana kadar sadece kısa filmler çeken alman yönetmen Moritz Mohr… Mohr, filminden hiç vazgeçmeyerek Sam Raimi’yi yapımcılık konusunda ikna etmeyi başarmış. Arend Remmers ve Tyler Burton Smith filmin senaristleri…