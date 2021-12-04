Brad Pitt Direksiyona Geçiyor

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt, araba yarışlarını konu edinen ve henüz ismi belli olmayan filmin başrolünde yer alacak. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise son olarak Top Gun: Maverick filmini çeken Joseph Kosinski oturacak. Filmin yapımcıları arasında Hollywood’un birçok büyük bütçeli gişe filminde imzası bulunan Jerry Bruckheimer da var. Senaryoyu Ehren Kruger kaleme alacak.

Filmin konusuyla alakalı ayrıntılar henüz basınla paylaşılmamış olsa da filmin Formula 1 pistlerinde geçebileceği söyleniyor. Hatta şampiyon Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’ın da filmde yer alacağına dair söylentiler var. Ancak ünlü pilotun filmde yapımcı olarak mı yer alacağı yoksa oyuncu kadrosuna mı dahil olacağı henüz bilinmiyor. Filmin dağıtım ve yayın hakları için ise tabir-i caizse tam bir meydan muharebesi var. Paramount başta olmak üzere MGM, Sony, Universal, Disney, Netflix, Apple, Amazon gibi dev film şirketleri, filmin haklarını satın alabilmek için görüşmelere başladı. Formula 1 rekabetini konu edinen 2013 tarihli Rush filminin hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden gördüğü büyük ilgiyi ve Formula 1 organizasyonunun NASCAR sevdalısı ABD’de eskiye kıyasla çok daha popüler olmasını göz önünde bulundurunca, stüdyoların filme olan bu yoğun ilgisini anlamak mümkün.