Christopher Nolan, Oppenheimer’ını Seçti: Cillian Murphy

Christopher Nolan, atom bombasının keşif sürecini anlatacak Oppenheimer filminde başrol oyuncusunu belirledi.

Atom bombasının bulunduğu Los Alamos Laboratuvarı’nın başında bulunan ve Manhattan Project isimli süreci yöneten J. Robert Oppenheimer’ı Cillian Murphy oynayacak.

Nolan, Batman Begins, Inception ve Dunkirk’te birlikte çalıştığı Murphy’yi favori oyuncularından biri olarak görüyor ve bu önemli başrolü ona teslim ederken risk almak istememiş gibi görünüyor.

Murphy, bugünlerde Peaky Blinders’ın son sezonu ve filmi için çalışmalarını sürdürüyor.