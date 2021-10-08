Christopher Nolan, Oppenheimer’ını Seçti: Cillian Murphy

Nolan, başrolü çok risk almadan yakından tanıdığı bir isme verdi.
yazar: 08 Ekim 2021 278 görüntüleme

Christopher Nolan, atom bombasının keşif sürecini anlatacak Oppenheimer filminde başrol oyuncusunu belirledi.

Atom bombasının bulunduğu Los Alamos Laboratuvarı’nın başında bulunan ve Manhattan Project isimli süreci yöneten J. Robert Oppenheimer’ı Cillian Murphy oynayacak.

Nolan, Batman Begins, Inception ve Dunkirk’te birlikte çalıştığı Murphy’yi favori oyuncularından biri olarak görüyor ve bu önemli başrolü ona teslim ederken risk almak istememiş gibi görünüyor.

Murphy, bugünlerde Peaky Blinders’ın son sezonu ve filmi için çalışmalarını sürdürüyor.

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yazar: bakınız - Eki 8, 2021

yazar: Haktan Kaan İçel - Eki 9, 2021

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