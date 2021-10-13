Colin in Black and White: Ava DuVernay’den Diz Çökmenin Öyküsü

Colin Kaepernick’in 2016’da ABD ulusal marşında diz çökerek başlattığı protesto Colin in Black and White isimli dizide ele alınacak.

Son dönemlerin en başarılı yönetmenlerinden Ava DuVernay, Netflix için hazırladığı ve mini dizi formatında ekranlara gelecek yapımda Kaepernick’in yaşamına odaklanmış.

Siyahlara karşı polis şiddetine dikkat çeken ve sabık başkan Donald Trump’ın büyük olay haline getirdiği protesto, 2020’de George Floyd’un katledilmesiyle milyonların tekrarladığı bir ritüel haline geldi.

Ava DuVernay, anlatıcılığı Colin Kaepernick’in kendisine vererek diziye yarı belgesel özelliği de kazandırmış. Jaden Michael, genç Colin’i canlandırırken, onu evlat edinen beyaz ailesini ise Nick Offerman ve Mary-Louise Parker oynayacak.