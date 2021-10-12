David Gordon Green, Disneyland’ın Kuruluşunu Anlatacak

izlenim Helstrom: İki İleri Bir Geri Helstrom, Marvel Çizgi roman karakterleri Daimon Helstrom ve Satana Helstrom'u konu olarak baz almaya çalışan ve sinematik evrenden bağımsız bir yapım....

seçki 2020 Korku Filmleri 2020 Korku Filmleri listemiz, gerilim olarak anabileceğimiz suç filmlerinden değil, doğaüstü olaylara tanık olacağınız "horror" türüne odaklanmış bir liste... ...