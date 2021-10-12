David Gordon Green, Disneyland’ın Kuruluşunu Anlatacak

Green, korku filmlerine farklı bir öykü için ara verecek.
yazar: 12 Ekim 2021 38 görüntüleme

Farklı türler arasında gezdikten sonra son dönemde Halloween serisi başta olmak üzere korku filmlerinde izlediğimiz David Gordon Green farklı bir öyküyle sinema yaşamına devam edecek.

Walt Disney’in, Disneyland’ı inşa sürecindeki yaşadıklarını aktaracak filmin senaryosu birçok önemli Disney yapımında imzası bulunan Evan Spiliotopoulos tarafından yazılacak.

1955’te açılan Disneyland, dünya üzerinde Walt Disney’in gözetiminde inşa edilen tek park olma özelliğini taşıyor.

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yazar: bakınız - Eki 12, 2021

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