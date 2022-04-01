Der Kaiser: Franz Beckenbauer’in Hayatı Film Oluyor

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer’in hayatı filme alınıyor. Hem futbolcu, hem teknik direktör olarak Almanya’yı Dünya Kupası zaferine taşıyan, Bayern Münih’in bugünlere gelmesinde önemli payı olan Beckenbauer, futbolda birçok devrime de imza atmıştı.

Der Kaiser ismini taşıyan filmin çekimlerine Çekya’nın başkenti Prag’da başlandı. Beckenbauer’i filmde Klaus Steinbacher canlandırıyor. Kendisine Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger, Sina Tkotsch eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Tim Trageser otururken filmin senaryosu Martin Rauhaus tarafından kaleme alındı.

Çekimlerin yaza kadar bitirilmesi ve filmin yıl sonunda gösterime girmesi planlanıyor.