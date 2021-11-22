Eddie Redmayne: The Danish Girl’de Bugün Oynamazdım

Sunday Times’a verdiği röportajda kendisine oscar adaylığı getiren The Danish Girl hakkında konuşan Redmayne, bugün olsa rolü kabul etmeyeceğini söyledi.

Filmde trans ressam Lili Elbe’yi oynayan Redmayne o günlerde trans kadınların yaşadıkları konusunda yeterli bilgisi olmadığını söyledi:

“Bugün olsa teklifi düşünmeden reddederdim. İyi niyetle Lili Elbe karakterini oynadım ama bir hata yaptım. O dönemde bu konular pek tartışılmıyordu. Trans insanların dışlandığı bir iş ortamında, onlara hiç şans verilmeden bu rolü almak düşüncesizlikti. Konu bir karakteri en iyi kimin oynayacağı değil, trans bir insanı oynamak için bile trans oyunculara şans tanınmaması”

Redmayne’in rol arkadaşı Alicia Vikander de ağustos ayında yaptığı açıklamada benzer duygular yaşadığını açıklamıştı:

“Filme yapılan eleştirileri anlayabiliyorum. Bu eleştiriler hepimiz için öğretici oluyor.”