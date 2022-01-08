Genç Aktris Kim Mi-soo Vefat Etti, Kiss Sixth Sense’in Çekimleri Durduruldu

Şu sıralar yayını devam eden Snowdrop dizisiyle gündemde olan genç aktris Kim Mi-soo 29 yaşında vefat etti. Netflix’in Hellbound dizisinde de karşımıza çıkan aktris dört yıllık çok kısa oyunculuk hayatında Hi Bye Mama, The School Nurse gibi yapımlarda da rol almıştı. Aktris, G. Kore’de çokça tartışılan Snowdrop‘ın çekimlerini tamamlar tamamlamaz Disney+ dizisi Kiss Sixth Sense‘e dahil olmuştu. Aktrisin vefat haberinin ardından çekimler bir süreliğine durduruldu. Aktrisin ölüm nedeniyse henüz duyurulmadı.

Belirtmek gerekir ki Kim Mi-soo gencecik yaşta vefat eden ne ilk ne de son oyuncu. Uzunca bir süredir Koreli şarkıcı ve oyuncular çalışma şartlarına, kanal, menajer ve ajansların baskısına, sosyal medyada yayılan kötücül yorumlara, paparazilere ve ajansların kontratlarına dayanamayıp intihar ediyorlar. Son yıllarda Song Yoo-jung (26), Sulli (25), Goo Hara (28), Lee Eun-ju (24) ve daha fazla ünlü isim genç yaşta eğlence endüstrisinin şartlarına dayanamayıp intihar etti. Bu arada dw.com’un haberine göre 2019 yılında dört bin Koreli kadın intihar etmiş.