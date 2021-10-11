George Clooney: Siyasete Girmeyeceğim

BBC’ye konuşan George Clooney, kendisine birçok teklif gelse de politikaya girmeyeceğini açıkladı. Clooney, kararı ailesiyle birlikte aldığını belirtti:

“Politikaya girmeyi, herhangi bir yapıda siyaset yapmayı düşünmüyorum. Çünkü güzel bir yaşamım olsun istiyorum”

“Yaşım ilerledikçe çalışma tempomu da düşürdüm. Hayattan zevk almaya bakıyorum. 60 yaşına geldiğimde eşimle oturup konuştuk. Bu yaşlarımızın huzur yılları olmasına karar verdik. 20 yıl sonra 80 olacağım, bu gerçek bir rakam. O yaşlarda ne yaparsan yap, nereyi gezersen gez, ne yersen ye, eskisi gibi olmayacak”

Clooney, araştırmalarda %48 oranında başarılı bulunan Joe Biden’ı da savundu:

“Dövülmüş ve kötü yıllar geçirmiş bir çocuğun, yeni başladığı okulda ilk gün başarılı olması beklenmez. Tamir edilmesi gereken, iyileştirilmesi gereken çok şey var. Zamana ihtiyaç var.”

“Trump’ın geri dönmemesi için amerikan halkından mantık bekliyorum. Kendisini başkan olmadan da tanıyordum. Bütün işi kadınların peşinde koşmak olan bir adamdı. Ne zaman dışarıda rastlaşsak “Şu kızın ismi ne?” diye sormaktan başka birşey yapmazdı”