İstanbul Film Festivali’nde Spagetti Western Fırtınası

SPAGETTİ WESTERN’İN YARATICISI: SERGİO LEONE



Sinemanın içine doğan yaratıcı bir yönetmen, Spagetti Western ustası Sergio Leone’nin tüm filmleri kaçıranlar, özleyenler ve büyük ekranda görmek isteyenler için 41. İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümünde bir arada gösterilecek!

İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. 8-19 Nisan tarihlerinde yapılacak festivalde İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

İstanbul Film Festivali,geleneksel Western öğelerini kullanmayarak bu türü değiştiren, bozan, büyük popülerlik kazanarak bir çığır açanSpagetti Western türünün yaratıcısı Leone’nin filmlerini beyazperdede izleyememiş sinemaseverleri ve Leone hayranlarını sinemaya çağırıyor. Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.