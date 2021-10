Jake Gyllenhaal’dan İki Yeni Film

Sevdiğimiz oyunculardan Jake Gyllenhaal bu hafta bir değil, iki projeye dahil oldu. Aktör önce çizgi-roman uyarlaması Prophet‘e dahil oldu. Aksiyon türündeki bu filmi Marc Guggenheim kaleme alacak, Netflix filmi Extraction‘la stüdyoların listelerine giren Sam Hargrave yönetecek. Hargrave önce Extraction 2 filmini kotaracak. Film, John Prophet adlı evsiz bir adamı merkeze koyacak. Bu adam bile isteye Nazilerin ve zamanda yolculuk yapan şeytani bir doktorun üzerinde deney yapmalarına izin verecek, deneylerden sonra Prophet süper güçleri olan birisine dönüşecek. Prophet bu güçlerini kötülükle mücadele etmede kullanacak, olaylar gelişecek.

Daha önce Spider-Man: Far From Home‘da kötüyü canlandıran Gyllenhaal ilk kez bir süper kahramanı canlandırmış olacak. Aktörün diğer projesiyse Guy Ritchie filmi… Fakat Ritchie bu projesini gizli tuttu, filmin ismini ve konusunu açıklamadı. Film, Gyllenhaal ve Ritchie’nin sıradaki filmi olacak, yıl bitmeden çekilecek. Aktörün bu iki proje dışında da sürüsüne bereket projesi var.

En son Michael Bay aksiyonu Ambulance‘ın çekimlerini tamamlayan Gyllenhaal, Jessica Chastain‘le birlikte Netflix yapımı The Division adlı aksiyon filminde rol alacak. Filmi Rawsan Thurber (Red Notice) yönetecek. Gyllenhaal, Denis Villeneuve‘ün hazırladığı mini dizi The Son‘da, Hargrave’in isimsiz aksiyon filminde, Fransız sinemacı Thomas Bidegain‘in romantik filmi Suddenly‘de (Vanessa Kirby diğer başrol) ve Barry Levinson‘ın The Godfather‘ın çekimlerini konu alan filmi Francis and the Godfather‘da da rol alacak. Bu filmlerde sırasıyla babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan bir oğlu, Afganistan’da savaşan Amerikalı bir askeri, bir adada partneriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan bir adamı ve The Godfather‘ın yapımcısı Robert Evans’ı canlandıracak.

Görüleceği üzere Gyllenhaal’ın birkaç yılı epey yoğun geçecek…