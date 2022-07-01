John Woo’dan Tarihi Drama

Aksiyon filmleri söz konusu olunca tarihin en iyileri arasında sık sık ismi geçen John Woo, tarihi bir dramayla karşımıza çıkacak.

Woo, yeni filminde Çin asıllı Amerikalı Dean Lung’ın öyküsünü anlatacak. Lung, 1900’lü yılların başında Oakland valisinin yaveriyken yaptığı önemli bir bağışla tarihe geçti. Hayatı boyunca biriktirdiği 12 bin dolar ile Columbia Üniversitesi’nde Doğu Asya Dilleri ve Kültürleri bölümü açılmasına ön ayak oldu.

Woo, bu öyküyü yıllardır planladığını ve emekli olmadan mutlaka çekmek istediğini söylüyordu. Gerekli kaynağı bulan yönetmen, 2023 yılının festivallerini hedeflediğini açıkladı.