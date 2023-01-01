Julian Sands, Doğa Yürüyüşünde Kayboldu

Özellikle 80’ler ve 90’larda birçok önemli filmde rol alan ingiliz aktör Julian Sands, doğa yürüyüşünde kayıp oldu.

Los Angeles’ın kuzeydoğusundaki Baldy Bowl bölgesinde yürüyüşe çıkan 65 yaşındaki oyuncudan 5 gündür haber alınamıyor.

Alp ve And Dağları’nda, dünyanın farklı ülkelerinde zirve yürüyüşleri de yapan Sands’in yaptığı spor konusunda çok deneyimli olduğu belirtiliyor.

Bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, çığ tehlikesi nedeniyle belirli sürelerde ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladılar.