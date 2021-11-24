Kuzey Kore’de Squid Game Paniği ve Sert Önlemleri

Güney ve Kuzey Kore arasındaki sert rekabet son yıllarda kültürel seviyede ilerliyor. Güney Kore’nin dünyada büyük beğeni toplayan müzik gruplarına, sinemasına ve dizilerine karşı sert önlemler alan Kuzey Kore, çoğu zaman kantarın topuzunu da kaçırıyor.

Henüz doğrulanmayan iddialara göre, ülkede USB’lerle yayılan Squid Game, birçok kişinin ağır cezalar almasına da yol açıyor. İddialara göre sınırdan dizinin bir kopyasını geçirmek isteyen bir genç, yakalanarak ölüm cezasına çarptırılmış. Diziyi arkadaşlarına izleten 5 gencin ise ömür boyu hapisle cezalandırıldığı iddia ediliyor.

Haberler, uçuk gelse de Kuzey Kore yönetiminin 2020’nin Aralık ayında ölüm cezalarını da içeren bir sansür yasası çıkardığı biliniyor. Hatta Kuzey Kore yönetimi bu yasayla övünüyor. Yönetim çıkardığı yasayla, öğretmenlere de çocukları kontrol etmesini ve ailelerinin ne yaptıklarını anlatmaları için ağız aramalarını öneriyor. Çocukların Squid Game veya diğer yabancı içerikleri izlediğini anlayan öğretmenler, ihbarda bulunmazsa ağır cezalar.

Kuzey Kore’nin benzer yaptırımları BTS gibi müzik gruplarına da uyguladığı biliniyor.