Mark Ruffalo ve Hugh Laurie İkinci Dünya Savaşı Dizisinde

İkinci Dünya Savaşı’nda görme engelli bir genç kadının yaşadıklarını anlatacak All the Light We Cannot See isimli mini dizide iki usta aktör yer almayı kabul etti.

Mark Ruffalo ve Hugh Laurie, Shawn Levy’nin yöneteceği Netflix dizisinde rol alacaklar. Dizide başrol Aria Mia Loberti isimli gerçekten görme engelli bir oyuncunun olacak. Loberti, bir alman askeriyle kaderi birleşen Marie-Laure isimli bir fransız genç kadını canlandıracak.

Ruffalo, Daniel LeBlanc isimli bir müze bekçisini, Laurie ise eski bir savaş kahramanını canlandıracak. All the Light We Cannot See, Anthony Doerr’ün aynı adlı pulitzer ödüllü romanından uyarlanacak.