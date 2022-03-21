Mayınlı Bölge “Folk Horror” Temasıyla Geri Dönüyor

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE FOLKLORİK KORKU KOL GEZİYOR: “MAYINLI BÖLGE: FOLK HORROR”
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, alışılmadık, öncü, bazen zorlayıcı, sivri, bazen deneysel filmlerden oluşan Mayınlı Bölge bölümü bu yıl MUBI’nin Tema Sponsorluğu’nda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Bölümde yer alan filmler:
- Zalava / Arsalan Amiri
- Tumbbad / Rahi Anil Barve, Adesh Prasad
- Post Mortem / Péter Bergendy
- Başka Yer / Thyland / Elsewhere / Vibeke Bryld
- Kandisha / Alexandre Bustillo, Julien Maury
- Kurt İni / La Casa Lobo / The Wolf House / Joaquín Cociña, Cristóbal León
- Leák / Mystics in Bali / H. Tjut Djalil
- Hagazussa: Kafirin Laneti / Hagazussa: Der Hexenfluch / Hagazussa: A Heathen’s Curse / Lukas Feigelfeld
- Ziyafet / The Feast / Lee Haven Jones
- Saloum / Jean Luc Herbulot
- İo Adası / Iodo / Io Island / Kim Ki-young
- Büyü Öyküleri / Juju Stories / Abba Makama, C.J. ‘Fiery’ Obasi, Michael Omonua
- Ich-Chi / Kostas Marsan
- Sirke Banyosu / Vinegar Baths / Amanda Nell Eu
- Sığır Yetiştirmek Daha Kolay / Lagi Senang Jaga Sekandang Lembu / It’s Easier to Raise Cattle / Amanda Nell Eu
- Bizim Gibi Hayalet / Ghost Like Us / Riar Rizaldi