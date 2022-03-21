Mayınlı Bölge “Folk Horror” Temasıyla Geri Dönüyor

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE FOLKLORİK KORKU KOL GEZİYOR: “MAYINLI BÖLGE: FOLK HORROR”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, alışılmadık, öncü, bazen zorlayıcı, sivri, bazen deneysel filmlerden oluşan Mayınlı Bölge bölümü bu yıl MUBI’nin Tema Sponsorluğu’nda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bölümde yer alan filmler: