Narcos: Mexico: Üçüncü ve Son Sezondan Fragman

Narcos, sadece Mexico değil, tüm serilerin finalini kasım ayında yapacak gibi… Bu konuda resmi açıklama gelmese de Narcos: Mexico’nun üçüncü ve son sezonunun ayrıca Narcos serisinin de sonu olması bekleniyor.

1990’larda geçecek son sezon, Meksika’nın en büyük uyuşturucu baronu Felix Gallardo’nun hapse girdikten sonra oluşan boşluğu ve kaosu anlatıyor. Yapımcı Carlo Bernard’ın sözleri, 2020 yılında tersi yönde açıklama yapan bir diğer yapımcı Eric Newman’ın aksine seriyi tamamen bitirmeye karar verdikleri izlenimi verdi:

“Uyuşturucu konusundaki malzemenin sonu yok. Ama bir yerde çizgiyi çekmeli ve başka yönlere gitmelisiniz. Uyuşturucu işinin hala devam eden ve genişleyen doğasını, trajedisini ekranlara taşımaya çalıştık. Tatmin edici ve bütünsel bir öykü anlattığımızı düşünüyorum”

Yeni sezon Narcos serisinin ilk kadın anlatıcısını ekranlara taşıyacak ve 5 Kasım’da Netflix’te yayında olacak.