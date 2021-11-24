Netflix’ten Gorillaz Animasyonu Geliyor

Netflix, müzik dünyasında birçok ilke imza atan ve birçok türün yönünü değiştiren Gorillaz hakkında bir animasyon film hazırlıyor.

1998’de Blur solisti Damon Albarn ve çizer Jamie Hewlett’ın ortak projesi olarak ortaya çıkan grup, müzik dünyasını derinden etkilemişti.

Film hakkında Netflix’ten bir açıklama olmasa da Albarn’ın sosyal medya mesajları projeyi açık etti:

“Şu anda Netflix’teyim ve uzun metrajlı bir film için çalışıyoruz. Malibu’da bir senaryo seansı gerçekleştirdik. Çok heyecan verici… Uzun süredir istediğimiz bir şeydi.”