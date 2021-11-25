Ricky Gervais’den TÃ¼rk ve Alman Oyuncularla Dizi

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n iÅŸinde en baÅŸarÄ±lÄ± komedyenlerinden ve TV yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan Ricky Gervais, Greenlightâ€“German Genius isimli 8 bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k dizi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

Gervais’in 2019 yÄ±lÄ±nda lÃ¼bnan kÃ¶kenli alman komedyen Kida Ramadan ile tweet’leÅŸmesiyle baÅŸlayan ve geliÅŸen olaylar, biraz deÄŸiÅŸtirilerek ekranlara taÅŸÄ±nacak.

Ricky Gervais, Kida Ramadan’Ä± 4 Blocks’taki Tony Hamady karakterini izlemiÅŸ ve bir tweet’le kutlamÄ±ÅŸtÄ±. Ramadan, bu tweet’ten yola Ã§Ä±karak “Gervais’i Extras’Ä±n alman versiyonunu Ã§ekmeye ikna etsem neler yaÅŸanÄ±r” diye bir senaryo yazdÄ± ve Gervais’e de kabul ettirdi.

YapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda CÃ¼neyt Kaya’nÄ±n da bulurduÄŸu 8 bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k dizide Detlev Buck, Frederick Lau, Tom Schilling, Veysel Gelin, Wim Wenders, Volker SchlÃ¶ndorff yer alacak.