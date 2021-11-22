Ridley Scott: Alien ve Blade Runner Dizileri Hazırlanıyor

Ridley Scott, Noah Hawley’nin TV dizisi olarak ekranlara taşıyacağı Alien’dan sonra Blade Runner’ın da hazırlıklarının sürdürdüğünü pek ayrıntı vermeden açıkladı:

“Blade Runner dizisinin pilot bölümünü ve dizinin ana hatlarını belirleyecek bölümlerini yazdık. Blade Runner’ı 10 bölümle başlayacak bir TV dizisi olarak ele alacağız”

Dizinin ilk film ve orijinal materyal üzerinden mi ilerleyeceği, yoksa Blade Runner 2049’dan sonrasını mı ele alacağı ise belirsiz.