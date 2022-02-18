Robert Pattinson, Batman Sesini Nasıl Buldu?

Batman’i süper kahramanlar arasında bir adım öne çıkaran etkenlerden biri de sesi ve cümle vurguları… Bunun bilincinde olan yeni Batman Robert Pattinson, farklı bir ses denemiş ama başarısız olmuş:

“Batman olabilmek için farklı konuşmalısınız. Bugüne kadar hemen herkes boğuk ve pürüzlü ses tonuna sahipti… Ben farklı bir şey denemek istedim. Daha fısıldayarak konuşmayı seçtim”

“İki hafta içinde herkes “lütfen yapma” diye beni durdurdu. Kayıtlara tekrar bakınca çok kötü olduğunu ben de anladım. Kibarlıklarından iki hafta dayanmışlar”

Matt Reeves ise Batman’in sesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde şu yorumu yapmıştı:

“Robert Pattinson’ın gücü biraz da iyi bir bukalemun olmasından geliyor. Gerçek sesini duyunca şaşırmıştım. Filmlerde başka karakterlere girmeyi, başka seslerle-vurgularla konuşurken yüksek performans vermeyi iyi biliyor. Batman’de de bunu başardı”

Pattinson, Batman konusunda karakteri daha önce canlandıran oyunculardan öneri alıp almadığı sorusuna da esprili bir yanıt verdi:

“Christian Bale ile karşılaştım. Batman hakkında ilk öğrenmem gerekenin, kıyafet üstümdeyken nasıl işeyeceğimi çözmek olduğunu söyledi. Kostüm departmanıyla yaptığım ilk toplantıda bir kapak yapmalarını sağladım”