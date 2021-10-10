The Expanse’in Altıncı Sezonu Nasıl Ele Alınacak?

The Expanse’in hikayesini, kitapları da dikkate alarak uzun anlatmayı seven ve olayların gelişimini deyim yerindeyse sindire sindire aktaran bir yapıya sahip olması, altıncı sezonun altı bölümlük kısa süresini yadırgattı. Yapımcılar ve yazarlar da aynı şekilde düşünse de bir yolunu bulacaklarına inanıyorlar. Final sezonuyla ilgili notlar şöyle:

– İlk beş sezon, The Expanse roman serisinin ilk 5 kitabından oluşuyordu. Altıncı sezon altıncı kitap Babylon’s Ashes ve novella Strange Dogs’u özetlemeye çalışacak.

– Dizinin başındaki isim Naren Shankar, bu durumun kendilerini zorlayabileceğini açıkladı: “Bu kadar materyali altı bölüme sığdırmak zor. Büyük dikkat gerekiyordu. Ayağımızı gaz pedalından hiç çekmemeye çalıştık. Çekimler ve kurgu bittiğinde iyi ve arınmış hissettik”

– Kitapların yazarlarından Ty Franck (Daniel Abraham ile birlikte James S.A. Corey mahlasını kullanıyorlar) altıncı kitabın hakkını vereceklerini düşünüyor: Senaryoyu yağsız yazdık. Vücudunda fazlalıklar yok. Anlatmak istediğimiz öyküyü aktarabildiğimizi düşünüyorum”

– Altıncı sezon ve kitap bittikten sonra yeni bir perde açılmasıyla ilgili çalışmalar da sürüyor. Yedinci ve takip eden kitaplar, Expanse’te yaşanan olayların 30 yıl sonrasında geçiyor ve Laconia’da yaşananları anlatıyor. Ayrı bir isimle, aynı evrende ayrı bir dizi için şimdilik yapımcılar iyimser…