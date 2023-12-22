The Holdovers: Değişen Sinemada Geride Bırakılanlar

Hızlı değişimlerin zamanındayız. 10 yıl evvelki alışkanlıklarımız bile kulağa tarih öncesi gibi geliyor artık. Sinemanın üretim biçimleri değişiyor. Tüketilen mecralar değişiyor. Film izleme alışkanlıklarımız değişiyor. Haliyle filmler de değişiyor.

Orta bütçeli, hikâyenin başrol olduğu filmler iyice azaldı. Dijital mecralardaki yenilenmiş star sistemi, insanları basit makine yerine koyan algoritmalar, süper güçlü karakterlerin kostümlerini giyip dünyayı defaatle kurtardığı sinema evrenleri derken belli film tiplerinin ağırlığı diğer filmleri ezecek noktaya kadar geldi. Sınırlı nefes alma alanlarımızdan biri olan bağımsız filmler de bazen ayağımızın altındaki halıyı o kadar fazla ve lüzumsuz çekiyor ki ayakta durmakta zorlanıyoruz.

Hayatta da filmlerde de başrolde göremeyeceğimiz tipte karakterleriyle, kendi halinde insanların olağanüstü yerlere gitmeyen hikayelerini anlatan Alexander Payne tarzı filmler artık geride kaldı diyorduk ki, taptaze bir tanesi bizzat Alexander Payne’in kendisinden geldi: The Holdovers.

The Holdovers’ın Cazibesi

Her şey değişiyorsa biz de aynı kalmıyoruz. Bu siteye ilk yazımı yazalı tam 15 sene (siteyi 15 yıldır ayakta tutanlara büyük saygılar bu arada) olmuş. Öncesinde daha bir ayran gönüllüydüm. Biraz övülen her yönetmen favorimdi. Filmlere çok daha kolay tav oluyor, özellikle muteber olarak görülen filmlere gönlümü hemen kaptırıveriyordum. Geçen yıllar beni sinema konusunda müşkülpesent biri olarak değiştirdi. Artık bir filmi sağa kaydırmam için yalnızca güzel görünmesi yetmiyor. Bana özellikle hitap edecek başka bir cazibe içermesi gerekiyor.

The Holdovers’ın benim için cazibesi karakterlerinde ortaya çıktı. Filmde Barton Academy’de bulunan bir grup öğrenci, bir öğretmen ve bir müstahdem; gidecekleri başka bir yer olmadığı için Noel tatilini okulda geçirmek durumunda kalıyorlar. Bunlar, filmin ismiyle müsemma, geride bırakılanlar. Esas film ise, öğrencilerden biri hariç hepsinin alternatif bir tatil olanağı yakalamasıyla başlıyor. Geriye kalan üçlü, gerçek anlamda geride bırakılanlar. Angus, babasının ulaşılamayacak durumda olması ve annesinin başka biriyle yeni bir hayat kurması nedeniyle dağılan ailesi tarafından geride bırakılmış. Müstahdem Mary’nin ise oğlu genç yaşta Vietnam’da yaşamını yitirmiş ve onu dünyada evlat acısıyla bir başına bırakmış. Hikâyenin esas taşıyıcısı ise kıdemli öğretmen Paul. Gençlik yıllarında Barton Academy’nin ümit vaat eden öğrencilerinden biriyken, geçen yıllarla birlikte potansiyeline ulaşamamış. Okuldan arkadaşları başarıdan başarıya koşarken, o yıllar sonra okuluna öğretmen olarak geri dönmüş. Başladığı yere sıkışıp kalmış. Hayatın ilerleyişine ayak uyduramamış. Herkes iyiye doğru değişirken o geride kalmış.

Tanıdık ve Yeni

Film bu üçlünün etrafında ilerliyor. İlerliyor dediysek yüksek hızda değil, daha bir tıngır mıngır, etraftaki manzaraları izleye izleye ilerliyor. Yer yer alışıldık sularda tatlı tatlı yüzerek ilerliyor. Yani bu ekibin bir arada yaşadıkları size tanıdık gelebilecektir. Filmde duyduğunuz müzikleri veya gördüğünüz bazı sahneleri daha önce tecrübe etmiş hissine kapılabilir ya da filmden çıkarılacak derslere bakıp “biz bu konuyu önceki senelerde işlemiştik” diyebilirsiniz. Ancak sade hikâye arayanların ve bazen sadece hikâye arayanların da sinema dünyasında geride bırakılmadığını, sinemanın onlara da paketini heyecanla açacakları yeni hediyeler getirebildiğini gösteren bir film oldu The Holdovers; ya da geride bırakılanların sandığımız kadar yalnız olmadığını…

Kolay cümlelere sığmayan karakterleri, özellikle Paul Giamatti ve Da’Vine Joy Randolph’un ödüle layık oyunculukları ve zarif ufak twistlere tutunan berrak hikayesiyle bu yılın iddiasız filmlerinin en iddialısı olmasını hak ediyor The Holdovers. Alexander Payne’i de özlediğimize değiyor.

Gözlerden Irak

Son olarak bir parantez de Paul Giamatti’nin gözündeki işçiliğe açalım. Kendisini uzun bir süredir dikkat çeken bir filmde görmemiştik. The Holdovers fragmanında ilk gördüğümde oyuncunun gerçekten göz tembelliğinden mustarip olduğunu ve bundan böyle yalnızca göz tembelliği olan karakterleri oynayabileceğini düşünmüştüm. Neyse ki böyle bir durum yokmuş. Filmin akışında önemli bir rol oynar hale gelen lens işçiliği de gözlerden kaçmasın.