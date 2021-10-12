The Killer: Tilda Swinton, David Fincher’ın Yeni Filminde

Tilda Swinton, David Fincher’in Michael Fassbender’e de rol verdiği yeni filmi The Killer’ın kadrosuna dahil oldu.

Yıl başında Fincher’ın Alexis Nolent’in çizgi romanını sinemaya uyarlayacağı haberleri çıkmaya başlamıştı. Son günlerde haberler doğrulandı ve gelişmeler hızlandı.

Uyarlamanın senaryosunu Fincher’ın Se7en’da birlikte çalıştığı Andrew Kevin Walker tarafından yazılıyor. Çizgi roman serisinin konusu temel olarak soğukkanlı bir suikastçinin, yaşadıklarının ağırlığına dayanamayarak kontrolü kaybetmesi olarak özetlenebilir.

Hazırlıkları yakından takip edenler, Fincher’ın filmde daha karanlık ama daha eğlenceli bir uyarlamaya imza atacağını söylüyor.