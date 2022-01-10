The Sitting Duck: Isabelle Huppert İfşa Edecek

Isabelle Huppert, vatandaşı Jean-Paul Salome’un yöneteceği gerilim filmi The Sitting Duck’ta rol alacak.

Kadrosunda Benoit Magimel, Marina Fois, Alexandra Maria Lara, Grégory Gadebois ve François-Xavier Demaison gibi yetenekli isimlerin bulunduğu filmde Huppert’i çalıştığı nükleer enerji şirketinde gördüğü suçları kamuya açıklayan bir kadın olarak izleyeceğiz.

Huppert’in oynayacağı gerçek isim Maureen Kearney, yaptığı ifşalar nedeniyle saldırıya uğramış ve çok ağır işkencelerle karşılaşmıştı. Senaryo 2012’de yaşanan olayı aktaran La Syndicaliste isimli Caroline Michel-Aguirre’ın kitabından uyarlandı.