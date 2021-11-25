The Tragedy of Macbeth Fragmanı ve Bilgileri

Joel Coen’in kardeşi olmadan çektiği Shakespeare uyarlaması The Tragedy of Macbeth, ilgi çekici fragmanıyla karşımızda…

Yönetmen: İlk kez kardeşi Ethan olmadan kamera arkasına geçen Joel Coen

Oyuncular: Denzel Washington, Frances McDormand, Corey Hawkins, Brendan Gleeson, Harry Melling

Konu: Shakespeare klasiğinin siyah-beyaz ve karanlık bir uyarlaması… Zaten konusu itibariyle karanlık bir oyun olan Macbeth’in Joel Coen’in elinde ne hale geldiği haliyle merak konusu… New York Film Festivali’ndeki ilk gösterimi çok iyi eleştiriler almıştı…

Gösterim: Film ABD’de 25 Aralık’ta sinemalarda gösterimde olacak. Apple TV+ ise 14 Ocak 2022’de filmi listesine alacak.