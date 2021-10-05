Ursula K. Le Guin Klasiği Mülksüzler Diziye Uyarlanıyor

Sadece bilim-kurgu değil, edebiyat klasikleri arasında sayabileceğimiz The Dispossessed – Mülksüzler diziye uyarlanıyor.

1212 Entertainment ve Anonymous Content isimli yapım şirketleri romanı bir mini diziye uyarlamak için çalışmalara başladı. Ursula K. Le Guin’in 1974 tarihli romanı Hugo ve Nebula Ödülleri’ni toplamıştı.

Mülksüzler, ikiz gezegenler Anarres ve Urras’ta farklı politik ve ekonomik sistemlerle yaşayanların kaderinin, bir bilim insanının zaman ve uzaklıkları yok eden teorisiyle değişmesini anlatıyor.

1212 Entertainment adına açıklama yapan Joshua Long ve Roberto Grande, “Bilim-kurgu tarihini değiştiren çok az sayıda kitap var. Le Guin’in yakınları uyarlama için bize güvendiği için çok şanslıyız” sözleriyle heyecanını aktardı.

Dizinin yazar ve yönetmenleri henüz belli olmazken, Le Guin’in oğlu Theo Downes-Le Guin’in projenin gelişiminde etkin rol oynayacağı açıklandı.